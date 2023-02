Slovenski asi sezono začenjajo v Španiji

Medtem, ko se Luka Mezgec (Jayco Alula) bori s puščavskim vetrom in peskom na dirki po Savdski Arabiji, se pozornost kolesarskega sveta preusmerja na staro celino. Danes se za Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious) in Domna Novaka (UAE) začenja dirka po Valencii.

Na tej preizkušnji je leta 2020 zmago slavil Tadej Pogačar (UAE). Sicer pa jo domala vsi udeleženci poznajo kot lastni žep. Tu so tudi vsi naši profesionalci opravil priprave pred sezono, Mohorič celo dvakrat, decembra in januarja. Lanski šampion največje italijanske klasike Milano–Sanremo ima to pomlad smele načrte, tudi aprilski naskok na zmago na Pariz–Roubaix, vendar bo prve letošnje tekmovalne kilometre opravil kot pomočnik z dvema nalogama.

»Vsi smo tukaj, da dirkamo za Pella Bilbaa in Freda Wrighta,« je načrte Bahraina Victoriousa predstavil športni direktor Franco Pellizotti, ki se nadeja, da bo Bilbao slavil zmago v skupnem seštevku ter da bo Wright najboljši v šprinterskih etapah. Obema naj bi veter rezal tudi Mohorič, ki pa bi se v pravi taktični kombinaciji lahko znašel v priložnosti za etapno zmago.

Podobno velja za Novaka, ki se je kot pomočnik pri svoji novi ekipi UAE preizkusil že na nekaj enodnevnih dirkah na Majorki. Tik pred dirko po Valencii je sicer izgubil kapetana. Juan Ayuso bi bil eden od favoritov za zmago, vendar je španski čudežni deček, ki je lansko Vuelto pri 19 letih končal na 3. mestu, odpovedal nastop zaradi vnetja vezi. Športni direktor Andrej Hauptman se bo moral na svoji prvi letošnji dirki znajti brez njega, a mu ostajajo močni aduti, kot so Rafal Majka, Brandon McNulty in Marc Soler.

Generalka za Strade Bianche

Kdaj bo imel na voljo tudi svetovno številko ena Pogačarja? Kot kaže, 13. t. m. na malo znani enodnevni dirki Jaen Paraiso Interior, ki so jo lani priredili prvič, a je osem makadamskih odsekov skozi andaluzijske oljčne nasade magnet za vse tiste, ki želijo preizkusiti opremo pred italijansko makadamsko klasiko Strade Bianche, na kateri bo Pogi 4. marca branil lansko zmago, na startu pa je pričakovati tudi Mohoriča. Kdaj bo sezono začel Primož Roglič, za katerega so se zaradi okrevanja po operaciji rame priprave začele nekoliko kasneje? Z novim moštvenim kolegom pri Jumbu Visimi Janom Tratnikom ga čakajo še dolge višinske priprave na otoku Tenerife. Kot kaže, ga pred dirko po Kataloniji, ki se začne 20. marca, ne bomo videli v akciji.