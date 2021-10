Slovenskega karateja glas seže v vsako vas

Karate zvezo Slovenije (KZS) bo še (vsaj) štiri leta vodil Borut Strojin. Tako so na nedavni redni letni in izredni seji volilne skupščine v Celju odločili delegati, ki so z veliko večino glasov za novi štiriletni mandat izvolili 42-letnega Petrovčana. »V prvem mandatu sem se zavzemal za stabilizacijo naše zveze in združitev vseh karateistov, pri čemer sem si prizadeval, da bi pozabili na zamere, ki so nekoč bile. Če sodim po volilni skupščini, ki je bila stabilna kot že dolgo ne, nam je to zelo dobro uspelo,« je presodil Strojin.

Tjaša Ristić je glavna kandidatka za odličja z največjih tekmovanj. FOTO: Dejan Javornik

»Želimo si še več mladih uvesti oziroma jih predvsem obdržati v vrhunskem športu. Težava je v tem, da se pri mnogih, ko začnejo obiskovati srednjo šolo, začne ohlajati odnos do karateja. Tudi v ta namen smo ustanovili regionalni center v Ljubljani, ki ga v prostorih KK Ljubljana uspešno vodi Matija Matijević. Nekaj podobnega bi si želeli še v Mariboru in morda tudi v Celju,« je razgrnil novi stari predsednik KZS, zelo zadovoljen s strokovno ekipo, s katero sodeluje. Ni še izgubil upanja, kar zadeva karate in olimpijske igre leta 2024 v Parizu.

5 dni bo trajalo SP v Dubaju.

»O tem smo se res veliko pogovarjali s predstavniki drugih zvez in ugotavljali, da vse le ni tako črno, kot je morda videti. Obstaja namreč luknja, po kateri bi lahko karate vendarle ostal v olimpijskem sporedu. Japonci so namreč v Tokiu, kjer ni bilo ene slabe kritike na račun našega športa, opravili odlično delo. Da si je zlato kolajno izbojeval francoski zvezdnik Steven Da Costa, ki bi bil čez slaba tri leta spet med glavnimi kandidati za osvojitev naslova olimpijskega prvaka, je bilo prav tako nadvse dobrodošlo. Kakor koli že; borili se bomo do zadnje kaplje znoja, da bomo še naprej na olimpijskih igrah,« je odločen prvi mož KZS.

Ristićeva že potrdila, da je nared za kolajno

A z mislimi je zdaj povsem pri svetovnem prvenstvu, ki bo med 16. in 21. novembrom v Dubaju. »Moram priznati, da se ga že neizmerno veselim. Tudi zaradi naše najboljše karateistke Tjaše Ristić, ki je pripravljena celo za kolajno. To je navsezadnje pred kratkim potrdila z osvojitvijo naslova balkanske prvakinje in prebojem v veliki finale turnirja premier league v Moskvi,« je Strojin prepričan, da lahko 28-letna Kranjčanka na bližnjem svetovnem prvenstvu, na katerem bodo slovenske barve branili še balkanski podprvak Niklas Tamše, Urša Haberl, Kiti Smiljan in parakarateistka Diandra Bekčić, seže zelo visoko.

Imamo vizijo in naredili bomo vse, da jo bomo uresničili. Borut Strojin, predsednik KZS

Ponosen je tudi na množičnost tega japonskega borilnega športa v svetu (več kot 100 milijonov registriranih karateistov) in v Sloveniji (okrog 12.000). »Ne verjamem, da ima pri nas še katera panoga razen nogometa toliko registriranih športnikov. A to niti ni presenetljivo, če vemo, da smo prisotni v vseh regijah, skoraj v sleherni vasi,« je pojasnil Strojin in vnovič izrazil zadovoljstvo nad tem, da KZS pluje v mirnem morju. »Všeč mi je, da imamo podporo in da ni pretresov. Lažje je namreč delati, če imaš mir. Imamo vizijo in naredili bomo vse, da jo bomo uresničili.«