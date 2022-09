Slovenske odbojkarice tretjič v zgodovini na evropsko prvenstvo

Slovenske odbojkarice so se tretjič v zgodovini uvrstile na evropsko prvenstvo. To jim je uspelo že dva kroga pred koncem kvalifikacij, potem ko so v Bakuju še četrtič zmagale. Azerbajdžan so po odlični predstavi premagale s 3:1 (11, -19, 18, 21).

Tekma je sicer imela kar nekaj preobratov. Prvi niz so Slovenke dobile gladko, zanesljivo vodile tudi na začetku drugega, ki pa so ga na koncu izgubile. Potem ko so dobile tudi tretjega, je v četrtem kazalo, da bo potreben še peti niz, a ob koncu so varovanke Marca Bonitte povsem nadigrale tekmice in prišle do zmage, s tem pa ostale pri stoodstotnem izkupičku.

Naslednjo tekmo bodo Slovenke odigrale v sredo, 7. septembra, ko bodo gostile Azerbajdžan, tekma bo tako bolj pomembna za gostje, ki do današnje tekme na treh obračunih niso izgubile niti niza.