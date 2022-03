Slovenska zvezdnica pribežala iz Rusije

Slovenski ženski rokometni prvak Krim Mercator je do konca sezone dobil odmevno okrepitev. Za ljubljansko zasedbo bo namreč igrala najboljša slovenska igralka Ana Gros, sicer tudi kapetanka slovenske reprezentance, so sporočili iz kluba, kjer je Grosova že igrala pred dobrim desetletjem.

Grosova je na začetku marca zaradi vojne v Ukrajini predčasno prekinila sodelovanje z moskovskim CSKA, po 12 letih pa se bo pridružila Krimu, ki je še v igri v ligi prvakinj. »Po tem, ko se je zaradi tragičnega dogajanja v Ukrajini moja pot pri moskovskem CSKA, s katerim sem se razšla zelo korektno, končala, sem prejela precej ponudb klubov iz celotne Evrope. Sledila sem srcu in pozitivni energiji ter se odločila, da sprejmem ponudbo RK Krim Mercator, kluba, pri katerem sem pred dobrim desetletjem začela delati konkretne korake v svet profesionalnega rokometa,« je dejala Grosova.

Dodala je, da se z dekleti večinoma pozna od prej in da z ekipo trenira že več kot teden dni. »Zelo sem hvaležna klubskemu vodstvu za to, da so mi v zame zelo stresnih časih prišli nasproti in naredila bom vse za to, da z ljubljanskim klubom presenetimo Evropo. Pri odločitvi je imelo pomembno mesto tudi dejstvo, da bo Slovenija novembra gostilo evropsko prvenstvo za rokometašice. V dvojni vlogi bom lahko še bolje širila glas o ženskem rokometu in ženskem športu, česar nisem le vesela, ampak na to tudi izjemno ponosna,« je dodala.

Grosova, trenutno najbolj prepoznaven produkt Krimove rokometne šole, velja za eno najboljših rokometašic sveta. Med drugim je ob mnogih naslovih, lovorikah in priznanjih v sezoni 2020/21 v dresu francoskega Bresta v ligi prvakinj zbrala kar 135 golov in tako postala najboljša strelka elitnega rokometnega tekmovanja. Izbrana je bila tudi za najboljšo rokometašico francoskega prvenstva, poleg vseh individualnih lovorik pa si je s soigralkami nadela še krono francoskih državnih prvakinj. Rokometašice Bresta so v sezoni 2020/21 premierno osvojile domače prvenstvo.

Kapetanka slovenske izbrane vrste je v bogati karieri po tem, ko je priložnost vrhunsko izkoristila pri Krimu, izkušnje nabirala pri madžarskem Györu, nemškemu Thüringerju, francoskima Metzu ter Brestu in nazadnje pri ruskem CSKA. V Ljubljano se znova vrača po sezoni 2009/10. Takrat je prvič zaigrala tudi v ligi prvakinj in tekmicam v tem tekmovanju zabila 36 golov. V tej sezoni pa je v dresu moskovske ekipe tekmicam zabila 71 golov ter s tem zaseda 10. mesto na lestvici najbolj učinkovitih igralk lige prvakinj.

Krim konec marca čakata boja za četrtfinale lige prvakinj proti Ferencvarosu.