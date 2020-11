Slovenska reprezentanca ostala brez Luke Dončića

Slovenska reprezentanca je dokončno ostala brez Luke Dončića v drugem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2022, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Iz ZDA zaradi terminskih okvirov lige NBA namreč ni dobil zelene luči in se konec naslednjega tedna že odpravlja v Dallas.



Pred dnevi je še obstajal kanček upanja, da bi slovenski reprezentančni dres oblekel tudi Dončić, a se to na žalost ne bo zgodilo. Slovenska reprezentanca se bo v Austria Trend hotelu v Ljubljani brez njega zbrala v nedeljskih poznih popoldanskih urah. Prvi trening v Stožicah bo opravila v ponedeljek. Pred zborom je celotno reprezentančno delegacijo v petek čakalo še drugo testiranje na novi koronavirus. 10 treningov Izbranci Aleksandra Sekulića bodo do sobotne tekme z Ukrajino predvidoma opravili 10 treningov. V ponedeljek bodo koše v dvorani Stožice preizkusili tudi Ukrajinci in Avstrijci, medtem ko bodo Madžari začeli trenirati v torek, so sporočili iz KZS.



Ekipa organizatorjev ljubljanskega turnirja, ta bo eden od osmih evropskih, ki jih FIBA oziroma lokalni organizacijski odbori pripravljajo po vzoru lige NBA, medtem zaključuje še zadnje malenkosti pred začetkom kvalifikacijskega cikla. Priprave so sicer intenzivno potekale zadnje dva meseca. Hotel Austria Trend se bo tako spremenil v pravi 'košarkarski mehurček'. V njem bodo bivali igralci, sodniki, predstavniki Fibe ter tudi vsi iz KZS, ki sodelujejo pri organizaciji. Vso hotelsko osebje, receptorji, kuharji, natakarji ter čistilke bodo morali namesto doma bivati v hotelu. Ločeni po nadstropjih Vsaka ekipa bo nastanjena v svojem nadstropju. V hotelu bo imela od drugih reprezentanc ločen prostor za prehranjevanje in druženje z zabavo ter sobo za raztezanje in vadbo. Hotel bo od 22. novembra do 1. decembra ograjen, prihod vanj pa bo možen le s posebno akreditacijo. Seveda bodo izhodi iz hotela, v njem bo bivalo približno 150 do 200 ljudi, strogo prepovedani.



Enako velja za dvorano Stožice. Udeleženci bodo po vstopu v dvorano uporabljali ločene dostope in hodnike. Vse je pripravljeno tako, da se ekipe, sodniki, osebje, predstavniki medijev med gibanjem po dvorani med seboj ne srečujejo. Čeprav je dvorana od hotela oddaljena le minuto vožnje, se morajo spoštovati tudi vsi varnostni ukrepi pri transportu. Tako bodo vsi vozniki testirani, vsaka reprezentanca ima na voljo isti avtobus za celotno obdobje. Vstop v avtobuse bo možen le skozi zadnja vrata, točno je določen sedežni red na avtobusu, po sleherni vožnji pa sledi razkuževanje.