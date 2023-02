Vsak pravi športnik stremi k uspehom, zmagam in zgodovinskim podvigom, tako razmišljajo tudi športniki v nordijskih disciplinah in tudi slovenski aduti na 43. svetovnem prvenstvu. V zgodovini ostanejo zapisani predvsem nosilci kolajn in gotovo bo zanimivo spremljati boje za odličja najboljših Slovencev v smučarskih skokih, smučarskem teku in nordijski kombinaciji. Privrženci zimskih športov pri nas odštevajo dneve do začetka »mundiala« in polemizirajo o številu kolajn, ki bi jih »morali« osvojiti člani slovenske reprezentance. Ta je številčna in v tej sezoni dokazano u...