Slovenska penina za Nikolo Jokića

Minuli vikend je v vojvodinskem mestu Subotica potekala Dužijanca 2025, najpomembnejša kasaška dirka v Srbiji, ki vsako leto privabi najboljše konje, voznike in ljubitelje tega športa. Dogajanje je trajalo dva dni, v soboto in nedeljo, poleg kasaških dirk pa je potekalo še marsikaj zanimivega in prijetnega. Mitja Kos, vinogradnik in vitez ter ljubitelj konj kasačev iz Prlekije, je vsako leto gost na Dužijanci od leta 2017​. Takrat sta se spoznala s predsednikom KK Subotica Miodragom Zagorcem in postala prava prijatelja. In prav leta 2017 je zmagal slovenski konj Tars Stars z voznikom Jankom Sagajem in lastnikom Igorjem Pozdercem. V minulih letih je bil Mitja tudi večkrat član sodniškega zbora na kasaških dirkah na hipodromu v Subotici.

Slovenska penina ob zmagovalnem pokalu

Letos se je dirk udeležilo skoraj 40 Slovencev, največ iz Prlekije, kjer ima kasaški šport dolgoletno tradicijo. Med njimi je bilo tudi Vinogradništvo Družina Kos, ki je bilo pokrovitelj sobotne dirke, medtem ko sta bili podjetji Erinox iz Radencev in Farmtech iz Ljutomera pokrovitelja nedeljskega dogajanja. Vrhunec dogodka je bila nedeljska glavna dirka za prehodni pokal Dužijance, ki se odvija v dveh tekih. Zmagovalcu sta Mitja in njegova žena Tjaša, sicer nekdanja vinska kraljica Slovenije, že tretje leto zapored podarila personalizirano trilitrsko steklenico zlate radgonske penine iz Radgonskih goric, darilo, ki je postalo že prava tradicija. Prvič sta to gesto izpeljala pred tremi leti na Mitjevo pobudo, danes pa je darilo že del slavnostne podelitve. Letos je slavil konj iz hleva Nikole Jokića, svetovno znanega košarkarja, ki je znan kot velik ljubitelj kasaškega športa.

Izročil mu jo je Mitja Kos.

Zmaga na Dužijanci je bila zanj največji športni uspeh v karieri, kot je dejal v enem izmed intervjujev, in tokrat je v izjavi takoj po dirki to ponovil. Čustva so ga namreč povsem prevzela, ob zmagi je celo zajokal. Oba pokala je podaril svojemu vozniku in trenerju, sam pa je vzel penino, jo odprl in z njo proslavil zmago na način, ki ga poznajo vsi veliki športniki. Da se je zmage na Dužijanci zelo razveseli, kaže tudi dejstvo, da se sicer ne udeležuje podelitve pokalov, ko zmaga kateri od njegovih konj, tokrat pa je naredil izjemo. Dužijanca 2025 bo tako ostala v spominu kot še en dokaz, da kasaški šport povezuje ljudi in kulture ter da slovenski prispevek k temu športu ostaja močan in srčen ne le v Sloveniji, ampak tudi v evropskem merilu.