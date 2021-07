Slovenska odprava močna kot še nikoli

Dolgega odštevanja, ki se je zaradi pandemije novega koronavirusa in prisilne preložitve za eno leto še podaljšalo, je skorajda konec. Na Olimpijskem stadionu v Tokiu se bodo s slavnostnim odprtjem jutri ob 13. uri po našem času (ob 20.00 po lokalnem) vendarle začele težko pričakovane igre 32. olimpijade.



Ker na tribunah ne bo gledalcev, bo uvodna slovesnost – kakor v bistvu vsa tekmovanja v 33 različnih športnih panogah – močno okrnjena, saj v areni ne bo tistega vzdušja, ki ga znajo pričarati zgolj navijači. Njihove odsotnosti s takšnimi in drugačnimi svetlobnimi in zvočnimi učinki pač ni mogoče nadomestiti. Vodilo odprtja se glasi Iti naprej, s katerim želijo japonski prireditelji poslati v svet spodbudo v boju proti bolezni covid-19.



»Želimo si, da bi z nastopi športnikov in močjo športa vlili upanje vsem ljudem na planetu,« so organizatorji poudarili v sporočilu za javnost. Olimpijske igre bodo (predvidoma) trajale do 8. avgusta, a strogi Japonci, ki so včeraj zaradi pozitivnih testov na koronavirus odredili desetdnevno karanteno za čilsko tekvondoistko Fernando Aguirre, nizozemsko rolkarico Candy Jacobs in češkega namiznoteniškega igralca Pavla Siručka ter jim s tem onemogočili tako želen nastop na največji športni prireditvi v Tokiu, brez katerega je tik pred zdajci ostala tudi britanska strelka Amber Hill, št. 1 na svetu v disciplini skeet, nikomur ne gledajo skozi prste. Azijski gostitelji so ob tem že zastrigli z ušesi in zagrozili, da bodo igre, če se bodo razmere glede covida-19 močno poslabšale, tudi odpovedali. Kdor vsaj malo pozna japonsko zgodovino harakirijev in kamikaz, dobro ve, da se Toširo Muto, vodja prireditvenega odbora Tokio 2020, ni šalil, ko je ob uresničitvi črnega scenarija napovedal možnost konca še pred začetkom.

Pogačar in Roglič na startu že v soboto

Seveda mora biti zdravje na prvem mestu, vendar pa bi tudi v slovenski odpravi nadvse obžalovali morebitno odpoved oziroma novo preložitev OI, kajti zdi se, da naša olimpijska reprezentanca še ni bila tako močna, kot je letos. Toliko kandidatov za najvišje uvrstitve verjetno res še nismo imeli, se strinjajo številni poznavalci športa. Že uvodni konec tedna bodo v japonskem ognju sila vroča slovenska železa, na start sobotne cestne dirke kolesarjev (4.00) se bosta namreč odpeljala tudi zmagovalec nedavne francoske pentlje Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki spadata v najožji krog favoritov.



Uspešen začetek naših mojstrov vrtenja pedal bi zagotovo dal krila tudi košarkarjem, ki bodo ognjeni krst na največji športni prireditvi prestali v ponedeljek (6.40), ko se bodo postavili po robu Argentincem. Če bo uspešno prestal kvalifikacije, o čemer sicer ne dvomimo, bo ta dan visoko meril tudi kanuist Benjamin Savšek, v torek pa bodo oči slovenskih športnih navdušencev ob kajakašici Evi Terčelj najbolj uprte v blazine, na katerih bo judoistka Tina Trstenjak branila naslov olimpijske prvakinje iz Ria de Janeira 2016, Ivan Trajković pa bo skušal potrditi, da dejansko sodi med najboljše tekvondoiste na svetu.



V sredo (7.00) se bosta Pogačar in Roglič v lov na odmevna dosežka pognala še v kronometru (7.00), dan pozneje (6.40) pa Luka Dončić & Co. ne bi smeli imeti večjih težav v dvoboju z Japonci. V petek se bosta znova dokazovala dva slovenska dobitnika odličij s prejšnjih poletnih OI, srebrni kajakaš Peter Kauzer in bronasta judoistka Ana Velenšek. Če se v kvalifikacijah meta diska ne bo zgodilo kaj hudo nepredvidljivega, se bo v sobotnem finalu (31. t. m. ob 13.15) za vidno uvrstitev potegoval Kristjan Čeh, avgust pa bodo odprli košarkarji s tekmo proti Špancem (10.20). Ne gre prezreti niti naših vrhunskih jadralk Tine Mrak in Veronike Macarol ter kajakašic na mirnih vodah Špele Ponomarenko Janić in Anje Osterman, veliki finale v športnem plezanju, v katerem bo glavna kandidatka za zlato lovoriko Janja Garnbret, pa bo v petek, 6. avgusta.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: