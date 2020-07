Slovenska liga ponuja kader za reprezentanco

40

dni je do tekme med Slovenijo in Grčijo v Stožicah, ob njiju sta v skupini ligi narodov C3 še Kosovo in Moldavija.

odšteva zadnje tedne pred načrtovano vrnitvijo reprezentančnega nogometa. Zavoljo tega je v zadnjem mesecu z dodatno vnemo spremljal slovensko nogometno prvenstvo in opazil marsikaj zanimivega. Selektor naše izbrane vrste je izpostavil zasluženo zmago Celja in nove prvake SNL opozoril, da jih šele zdaj čaka najzahtevnejše obdobje doma in na tujem.Celjani so prekinili prevlado Maribora in Olimpije, pod črto pa zasluženo postali prvaki. To jim je uspelo v specifičnih okoliščinah, med katerimi je treba izpostaviti dolg premor zavoljo pandemije koronavirusa in igranje tekem brez navzočih gledalcev oziroma pozneje z omejenim številom navijačev.V pravem obdobju so znali biti najboljši in najbolj stanovitni. Sliši se enostavno, toda ni tako. Ne bom rekel, da so unovčili le slabosti Maribora in Olimpije, ampak so uveljavili tudi svojo kakovost in svoj način dela.Lovoriki sta šli v kluba, ki sta zaščitila kontinuiteto strokovnega dela.že nekaj časa gradi Murino zgodbo na pravi nogometni način, podobno je zv Celju, to je potrditev veljave slovenske stroke. In hkrati potrditev, da je treba stroko podpreti tudi v trenutkih, ko na videz ne prinaša rezultatov, saj je težko, da v 36 krogih ne bi bilo obdobja rezultatske krize.Potrdilo se je, kar ste pisali že pred tekmo: da Olimpija premore individualno kakovost, s katero bi lahko zmagala v Celju in bi bilo seveda drugače. Na koncu so prevladali kolektivni pristop, večja želja Celjanov in njihova pozitivna energija. Predvsem v drugem polčasu je Olimpija pokazala, da premore kakovost.Celje šele zdaj prihaja v novo zahtevno zgodbo – kako na eni strani monetizirati doseženo tudi na trgu, torej v prestopnem roku, hkrati pa ohraniti stabilnost na igrišču in se pripraviti na kvalifikacije za ligo prvakov. To je velik izziv.Nekaj dni dopusta je nujnih in hkrati dovolj, da se igralci in strokovni štabi klubov resetirajo po zahtevni in izjemno dolgi sezoni ter nato preklopijo na izzive v sezoni 2020/21 in prve evropske bitke. Potrditev državnega prvenstva je najboljša prav čez uspešno evropsko nastopanje.Mislim, da se bodo karte na novo premešale, saj je letošnji prestopni rok zelo dolg, na tržišču bo ogromno igralcev brez odškodnin. Marsikoga boš lahko angažiral, če boš imel razdelan skavting in sprejeto jasno strategijo. Obenem drži, da so naši klubi odvisni od finančnega izplena v prestopnih rokih, cene pa so se znižale in trenda še ni konec. Težko bo dosegati odškodnine izpred pandemije koronavirusa.V nogometu bodo zelo dolgo vladale visoke temperature in bo zelo vroče, ne le avgusta. Čakamo na zaključek Uefinih tekmovanj v ligi prvakov in evropski ligi, kmalu bo oživela nova sezona prvenstev po Evropi, ob tem si želim, da nas septembra čakajo tudi tekme reprezentanc.Vidim jih več tako za mlajše selekcije kot za člansko reprezentanco. Tujci so na vrhu strelcev, najkoristnejši nogometaš po širokem izboru pa ima slovenski potni list (, op. a.) … Morda dobimo novega reprezentanta tudi skozi prestopni rok.