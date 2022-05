Slovenska kraljica z diamanti

Slovenska atletika ima diamante, s svojo vrednostjo res svetijo v svetu kraljice športov. Nastopajo tudi v diamantni ligi vrhunskih mednarodnih mitingov, v Sloveniji pa bo denimo letos Atletska zveza Slovenije v sodelovanju z organizatorji največjih mitingov pri nas spet organizirala mednarodno atletsko ligo Telekom Slovenije.

Tako bo širša kakovost domače kraljice športov imela priložnost, da v konkurenci preveri, kako hitri so, vzdržni, kako visoko in daleč skačejo oziroma na kakšni metrski in centimetrski razdalji lahko pristanejo atletska orodja iz njihovih rok. »Vesel sem, da je liga postala tradicionalna, tako zveza kot slovenski klubi in organizatorji posameznih tekem pa bomo naredili vse, da se bo tradicija nadaljevala.

AZS za ligo namenja skupaj 55.000 evrov, to je več kot lani,« je na predstavitvi tekmovanja dejal predsednik AZS Roman Dobnikar. Pestro bo torej, nekaj pa bo tudi padlo v žep. Skupni nagradni sklad niza tekmovanj je 32.500 evrov, na koncu bosta najboljši in najboljša, le v slovenski konkurenci, dobila po dva tisočaka (bruto), do četrtega sklepnega mesta so na razpolago še nagrade v višini 1500, 1000 in 500 evrov. Najboljših osem rezultatov v moški in ženski konkurenci, globalno, po tablicah mednarodne zveze World Athletics na posameznem mitingu prinaša od 500 evrov (za udarni dosežek) do 100 evrov za zadnjega nagrajenca.

A pozor, nekaj je atletika za denar, nekaj (ali res!) za naslove, čast in slavo. Na državnem prvenstvu in atletskem pokalu Slovenije namreč ne bo denarnih nagrad.

Metalci trikrat najboljši

Letošnja bo sicer četrta izdaja obujene mednarodne atletske lige. Leta 2019 sta v skupnem seštevku mitingov zmagala metalec kladiva Nejc Pleško in sprinterka Maja Mihalinec, leto pozneje Kristjan Čeh in srednjeprogašica Maruša Mišmaš. V letu 2021 sta se na vrh zavihtela znova diskobolos iz Podvincev pri Ptuju in tekačica na 400 m ovire Agata Zupin. Mednarodna atletska liga Telekom Slovenije se bo začela 24. maja na Ptuju, to bo tudi drugi memorial Roberta Preloga.

Štiri dni pozneje bo tekmovanje v Slovenski Bistrici, tudi Stepišnikov memorial v kladivu in memorial Marjana Štimca v krogli. Nato bo 9. junija v Ljubljani 17. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, pet dni pozneje v Mariboru miting z 9. memorialom Iztoka Ciglariča na 1500 m. V Velenju bo 24. in 25. junija državno prvenstvo, 8. julija sledi Novo mesto, v prestolnici bo za konec, 9. in 10. septembra, še atletski pokal Slovenije.