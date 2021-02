Slovenska asa pred vsemi vikingi

Norveška, ki slovi kot domovina smučarskih skokov, je dala že nič koliko vrhunskih skakalcev. V tej (predolimpijski) sezoni 2020/21 se je v svetovni vrh izstrelil Halvor Egner Granerud. Zvezdnik iz Osla je na najboljši poti, da si pribori veliki kristalni globus. V skupni razvrstitvi ima kot vodilni po 17 preizkušnjah za svetovni pokal (od 28) že 318 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Nemcem Markusom Eisenbichlerjem, medtem ko tretjeuvrščenega Poljaka Kamila Stocha od nosilca rumene majice loči že skoraj 500 točk (481).



»Zdaj sem zares spet v vrhunski formi, znova sem ujel tisti ritem, v katerem sem bil pred božičem. Na skakalnici mi prav vse uspe tako, kot si zamislim, v skokih pa spet izjemno uživam,« je razkril Granerud, potem ko je minuli konec tedna v svojo korist odločil obe tekmi v Willingenu. Tako je slavil še sedmo in osmo zmago med elito, toliko jih pred njim v svetovnem pokalu, ki so ga prvič izpeljali pozimi 1979/80, v eni sezoni ni še noben Norvežan.



»To je res izjemno! Norveška je ponosna skakalna nacija. Ko gledam te številke, se mi zdijo težko verjetne,« se 24-letni član Smučarskega kluba Asker, ki se je zaradi boljših razmer za trening preselil v Trondheim, čudi, kaj vse je že dosegel v tej zimi, v kateri se je povrhu decembra v Planici ovenčal tudi z naslovom svetovnega podprvaka v poletih. Prejšnjo sezono je, denimo, v skupnem seštevku končal šele na 61. mestu, do krstne zmage, ki jo je konec lanskega novembra slavil v Kuusamu, pa je najvišje posegel s četrtim mestom v Saporu 2019.

Le še tri zmage za Ljøkelsøyem

Če bo nadaljeval v takšnem slogu, bo postal še letos najuspešnejši viking v tem tekmovanju. Po številu zmag je Grandex, kakor ga tudi kličejo, že na četrtem mestu norveške večne lestvice, pred njim so le še Roar Ljøkelsøy (11), Anders Jacobsen (10) in Roger Ruud (9). Zanimivo pri tem je, da sta pred vsemi asi iz domovine skokov tudi dva Slovenca – Peter Prevc (23) in Primož Peterka (15).



V domovini ga nekateri že primerjajo celo z legendarnima rojakoma Birgerjem Ruudom (olimpijskim prvakom iz Lake Placida 1932 in Garmisch-Partenkirchna 1936) in Bjørnom Wirkolo (dvakratnim svetovnim prvakom iz Osla 1966), spet drugi vlečejo vzporednice z Avstrijcem Gregorjem Schlierenzauerjem in Fincem Mattijem Nykänenom, vodilnima skakalcema na večni lestvici zmagovalcev.



»Lepo je, da me primerjajo s tako slovitimi imeni, čeprav menim, da so takšne vzporednice vendarle pretirane. V primerjavi z Mattijem in Gregorjem sem namreč šele pet minut v vrhu,« je poudaril Granerud in pribil, da dobro ve, kako je biti slab skakalec, zato zdaj toliko bolj ceni sleherni uspeh.

