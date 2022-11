Slovenke v en glas: Zdaj ali nikoli

Malo slovenskih reprezentanc je doslej imelo privilegij, da so lahko nastopile na domačem tekmovanju najvišje ravni. Rokometaši so imeli EP leta 2004, košarkarji eurobasket 2013, odbojkarji so edini sogostili tako EP (2019) kot letošnje SP, tudi reprezentanca v futsalu je imela euro leta 2018. Pri dekletih še ni bilo domačega spektakla, ledino bodo orale rokometašice, ki bodo od jutri do 20. t. m. v Celju in Ljubljani gostile 15. evropsko prvenstvo.

Doslej je euro samostojno priredilo devet držav, Danska že trikrat in Švedska dvakrat. Leta 2010 sta moči združili Danska in Norveška, leta 2014 pa Hrvaška in Madžarska. Petnajsta izvedba tekmovanja najboljših na stari celini pa bo prva, ki ga bodo pripravile tri države, poleg Slovenije še Severna Makedonija in Črna gora. To postaja trend, saj bo tako tudi leta 2024, ko bo EP v Avstriji, na Madžarskem in v Švici, in leta 2028 (Danska, Norveška, Švedska). Vprašanje je, kaj bo z rusko organizacijo leta 2026. Letošnja izvedba bo zadnja s 16 reprezentancami, čez dve leti se bo euro razširil na 24 ekip.

Favoritinje spet Norvežanke

Prvi del bo v Celju, kjer bo nastopala Slovenija, v Ljubljani, Skopju in Podgorici, drugi del z 12 ekipami v dveh skupinah bo v Ljubljani in Skopju, finalni vikend pa v Stožicah. Naslov najboljših bo branila Norveška, najuspešnejša reprezentanca doslej z 12 kolajnami, osmimi zlatimi, ki ji znova pripada vloga favoritinj. Z lovoriko se lahko pohvalijo tudi Danska (3) ter Francija, Madžarska in Črna gora, kolajne pa je osvojilo 12 držav. Rusija ima dve srebrni in dve bronasti, vendar je bila zaradi vojne v Ukrajini diskvalificirana, na EP jo bo zamenjala Švica.

Slovenija na EP Vratarke: Amra Pandžić, Branka Zec, Maja Vojnović; leva krila: Tamara Mavsar, Maja Svetik, Ema Abina; leve zunanje: Tjaša Stanko, Ana Abina, Erin Novak; srednje zunanje: Elizabeth Omoregie, Nina Zulić, Nina Žabjek; desni zunanji: Ana Gros, Barbara Lazović; desni krili: Alja Varagić, Tija Gomilar Zickero; krožne napadalke: Nataša Ljepoja, Valentina Klemenčič, Urša Zelnik; selektor: Dragan Adžić.

Slovenke so doslej nastopile na sedmih EP, najboljša uvrstitev je 9. mesto leta 2004 na Madžarskem, ko je bila selektorica Marta Bon. Slednja je tesna svetovalka zdajšnjega selektorja Dragana Adžića, ki ima na pripravah v Laškem 19 igralk. Zaradi covida-19 je EHF dovolila, da ima vsaka reprezentanca lahko prijavljenih 20 igralk, za vsako tekmo jih kandidira 16. Slovenska bo nastanjena v Rimskih Toplicah. Jutri jo v celjskem Zlatorogu čaka ognjeni krst proti Danski, v nedeljo bo tekma s Švedsko, v torek s Srbijo, ki jo vodi bivši slovenski selektor Uroš Bregar. Iz skupine bodo napredovale tri reprezentance in s seboj prenesle medsebojne točke. V drugem delu bodo odigrale še tri tekme in najboljši reprezentanci bosta napredovali v polfinale.

Cilj: prihod v Stožice

Osnovni cilj Slovenk je preboj iz celjske skupine B v ljubljanske Stožice, tiha želja pa celo preboj v izločilne boje. Adžić, evropski prvak s Črno goro in zmagovalec lige prvakinj z Budućnostjo, ima na razpolago vse najboljše igralke. Splošno mnenje je, da Slovenija še ni imela tako kakovostne ekipe. Za nekatere nosilke igre, kot so kapetanka Ana Gros, Barbara Lazović, Tamara Mavsar, Branka Zec, Amra Pandžić in Alja Varagić, bo to ena zadnjih in gotovo najlepša priložnost, da prekosijo rod 2004 s Sergejo Stefanišin, Tanjo Oder, Anjo Frešer, Natašo Derepasko in drugimi. Turnir bo potekal pod sloganom Play With Heart, ki je tudi naslov uradne pesmi prvenstva v izvedbi Senidah, prenos tekem pa bo šel v več kot 80 držav.