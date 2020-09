Slovenija v Imolo s Tadejem in Primožem »Ferrarijem«

Ker Slovenija spada med elitno deseterico držav, ki lahko na cestni dirki profesionalcev na SP nastopijo z osmimi kolesarji, ni bilo pričakovati presenečenj pri izboru selektorja Andreja Hauptmana. A smo dočakali vsaj eno, Matej Mohorič ne bo odpotoval v Imolo, kjer bodo vse oči uprte v Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča.



»Grega Bole je padel na dirki po Luksemburgu in ne more dirkati, Mohorič pa je naša prva rezerva. Njegov padec na Touru ni bil tako nedolžen, kot se je zdelo, bil je tudi zelo utrujen po dirki, na kateri je vseskozi delal za svojega kapetana Mikela Lando. Zato sem se odločil, da ga ne bo v ekipi, in za to odločitvijo stojim,« je Hauptman utemeljil izbor, po katerem bo v nedeljo na 258,2 km dolgi preizkušnji po dirkališču Enza in Dina Ferrarija ter njegovi okolici (kolesarji bodo devetkrat prevozili 28,8 km dolg krog) Slovenijo zastopal tudi Jani Brajkovič.



Član Adrie Mobil se v izbrano vrsto za SP vrača po Firencah 2013. »Bolje kot zdaj ne bi mogel biti pripravljen, a to ne pomeni, da se bom na 258 km dolgi dirki potegoval za najvišja mesta. V ekipi imamo ta čas najboljša kolesarja na svetu, vsi bomo storili vse, kar je v naših močeh, da bosta do zaključnih kilometrov porabila čim manj energije,« pravi 36-letni Belokranjec, ki je ob Mohoričevi odsotnosti (Kranjčan je bil cestni svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani) edini v izbrani druščini že nosil mavrično majico. Prikolesaril si jo je v vožnji na čas mlajših članov v Veroni 2004.



Tokrat bo eden od šestih pomočnikov Pogačarja in Rogliča, ki bosta po dvojni slovenski zmagi na Touru v središču pozornosti tudi na SP. Nekako tako, kot če bi na dirki formule 1 v Imoli sedela za krmiloma ferrarijev. Takšna bodo bržkone tudi pričakovanja slovenske javnosti.

Enodnevne dirke niso Tour

»S takšnima kolesarjema so cilji najvišji, se je pa treba zavedati, da sta najboljša na tritedenskih dirkah, ta bo enodnevna, na katerih Slovenija še nima zmage na najprestižnejših preizkušnjah. Številni so se posebno pripravljali za to dirko, Tadej in Primož nanjo prihajata s Toura, bomo videli, kako ju bodo nesle noge,« Hauptman noče ničesar napovedovati. V isti sapi zagotavlja, da se njegova ekipa ne bo skrivala pred »odgovornostjo«, da ima v svojih vrstah najbolj vroči kolesarski imeni na svetu.



Tako Rogliču kot Pogačarju bi bržkone bolj ustrezala trasa v Romandiji, kjer bi moralo biti po prvotnih načrtih SP, a so ga zaradi protikoronske prepovedi javnih prireditev v Švici premaknili v Italijo. »Na prvotni progi bi moral biti v vsakem krogu na sporedu en daljši zahteven vzpon in bi bolj ustrezala gorskim specialistom, na tej progi bo karavana tudi premagala kar 5000 višinskih metrov, a bosta vsak krog dva krajša in strma vzpona. Trasa bolj ustreza specialistom za najzahtevnejše enodnevne dirke, kot sta Liege–​Bastogne–Liege ali Amstel Gold Race, ne nazadnje bi v ospredju lahko ostali tudi kolesarji kova Petra Sagana in Luke Mezgeca,« Hauptman ne pričakuje, da bosta slovenska asa tako izstopala kot na Touru.



Podobno je bilo lani, ko je Vuelti, ki sta jo končala na 1. in 3. mestu, sledilo SP v Yorkshiru, na katerem je na cestni dirki Roglič odstopil, Pogačar pa kot najboljši Slovenec zasedel 18. mesto. Boljši izplen si morda lahko obetamo zaradi njunega načrta dirk za to nenavadno sezono. Tour je bil glavni cilj, a sta imela v glavi tudi preskok na najzahtevnejše enodnevne preizkušnje. Najprej SP, nato Valonska puščica in Liege–​Bastogne–Liege. Kot sta nas že navadila, Roglič in Pogačar nikoli ne startata le zato, da bi bila številki v karavani. Ob tem osvajata majice, ki jih Slovenci še niso nosili. Med najprestižnejšimi manjka ravno mavrična med profesionalci.