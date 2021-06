Slovenija se vrača po tektonskih premikih

Po prvo zeleno majico

Pet etap in 803,7 km Dirko po Sloveniji, ki bo dolga 803,7 km, bo mogoče spremljati na TV Slovenija in Eurosportu, ki bosta prenašala zadnji uri vsake etape. Zaključek uvodne etape je pričakovati okoli 17. ure, preostalih okoli 15. ure. Etape 27. dirke po Sloveniji: 1. Ptuj–Rogaška Slatina (151,5 km); 2. Žalec–Celje (147 km); 3. Brežice–Krško (165,8 km), 4. Ajdovščina–Nova Gorica (164,1 km), 5. Ljubljana–Novo mesto (175,3 km).

Po dveh letih – lansko izvedbo je odnesla pandemija – se na slovenske ceste vrača dirka po Sloveniji. Odkar je ni bilo, so se za slovenske kolesarje na svetovni sceni zgodili tektonski premiki. Ko jejunija 2019 osvojil zeleno majico, Slovenija še ni imela zmage na tritedenskih dirkah. Zdaj ima dve rdeči majiciz Vuelte in rumeno majicos Toura.Rogliča, ki je največjo domačo preizkušnjo dobil dvakrat (2015 in 2018) in 70 tednov kraljuje na vrhu lestvice UCI, ne bo na startu, v Tignesu se pripravlja na francosko revanšo z rojakom. Tu bo Pogačar, ki bo preveril formo pred vrhuncem sezone.»Dirkal bom proti prijateljem in nekdanjim moštvenim kolegom, lepo bo to početi na poznanih cestah. Lepo bo imeti tudi podporo domačih navijačev. Naša ekipa je močna in upam, da se bomo borili za zmago,« je 22-letni Komendčan povedal o slovenskem touru, na katerem je nastopil trikrat, vselej osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, v skupnem vrstnem redu pa še ni stal na odru za zmagovalce. Ob krstu leta 2017 je bil 5., nato dvakrat četrti. Prva nastopa je opravil kot član matičnega Roga, zadnjega v zdajšnji ekipi UAE, ki je tedaj slavila zmago z Ulissijem. Pogačar je bil njegov pomočnik, tokrat bo obratno. V ekipi, ki jo bo vodil športni direktor in slovenski selektor, bo imel ob sebi okostje ekipe, ki se bo z njim od 26. t. m. borila za rumeno majico na Touru. Med njegovimi nepogrešljivimi pomočniki jeTekmeci? Tudi ti bodo slovenski, motivirana in močna je zasedba Bahraina Victoriousa, ki bo prav tako imela slovenskega športnega direktorja in domača aduta. »Dirkali bomo za našega kapetana. Bolj kot prva in zadnja etapa mu ustrezajo 2., 3. in 4. Matej je na terenu proučil vse etape, odločilni dan bo gotovo sobota z vzponom na Sveto goro. Na svojevrstni domači dirki imamo velika pričakovanja,« je povedal prvi mož v spremljevalnem avtomobilu Bahraina»Povsem sem okreval po padcu na Giru, na dirki po Sloveniji pa se bom poskušal čim bolje pripraviti za Tour. Veselim se vrnitve na dirke ter tega, da bom spet dobil primerjavo s tekmeci,« je povedal Mohorič, ki bo računal na pomočŠtangelj je razkril načrt za današnjo uvodno etapo od Ptuja do Rogaške Slatine. »Ta preizkušnja bo priložnost za sprinterje. Delali bomo za to, da bo imel Bauhaus čim boljše izhodišče v sprintu glavnine. Cilj je nadzirati dirko, zmagati in obleči zeleno majico vodilnega,« visokih ambicij ne skriva Štangelj, ki pričakuje, da bo druga etapa z vzponoma na Svetino in celjski grad že pokazala, kdo je kdo v boju za končno zmago.