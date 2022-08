Slovenija pred svetovnim prvenstvom menja selektorja!

Avstralski trener Mark Lebedew ni več selektor slovenske odbojkarske reprezentance, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS). Na svetovnem prvenstvu, ki bo v Sloveniji in na Poljskem od 26. avgusta do 11. septembra, bo izbrano vrsto vodil 55-letni Romun Gheorghe Cretu. »Ocenjujemo, da je bilo za izpolnitev naših ciljev, povezanih s svetovnim prvenstvom, potrebnih nekaj sprememb. Enotno smo se odločili, da zamenjamo vodjo strokovnega štaba, ki se mu na tem mestu zahvaljujemo za opravljeno delo,« je odločitev razložilo vodstvo OZS. Na to temo bo za javnost danes popoldne v Bohinju spregovoril tudi predsednik OZS Metod Ropret.

Lebedew, ki je pred začetkom letošnje reprezentančne sezone na slovenski klopi zamenjal Italijana Alberta Giulianija, je slovensko izbrano vrsto vodil v ligi narodov, v kateri so slovenski odbojkarji na 12 tekmah le petkrat zmagali in zasedli 10. mesto. S tem so zaostali za napovedmi in ostali brez zaključnega turnirja najboljše osmerice.

Cretu je v letošnji sezoni s poljskim prvoligašem Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle osvojil evropsko ligo prvakov, ob tem pa tudi vse tri poljske lovorike, v državnem prvenstvu, pokalu in superpokalu.