Slovenija kot osamljen otoček

Dvajset držav se je že uvrstilo na evropsko prvenstvo v nogometu prihodnje leto, štiri prosta mesta so še na voljo, zanje pa se poteguje šestnajst selekcij. Katera od reprezentanc, osem, se bo uvrstila v novembrski zadnji kvalifikacijski krog, bo znano jutri, ko bodo na sporedu četrtfinalne tekme.



V zaključnem dejanju lige narodov (LN) se merijo zmagovalci posameznih skupin oziroma reprezentance, ki so zaostale v skupinah za tistimi, ki so se na euro uvrstile skozi kvalifikacije.

Takšen tekmovalni kvalifikacijski sistem je bombonček Evropske nogometne zveze, potem ko je ustanovila novo tekmovanje lige narodov. Poražencem kvalifikacij je na tak način omogočila še eno priložnost, če so si jo predhodno zaslužili v LN.



S slovenskega zornega kota je prav zanimiv pogled na seznam reprezentanc, ki se še potegujejo za euro, in tiste, ki so se že uvrstile. In ima več kot močno sporočilo. Od vseh reprezentanc, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije, sta le Črna gora in Slovenija zunaj vseh kombinacij. Od naših sosed pa na euru ni le še Madžarske. Toda tudi vzhodnim sosedom, ki so v nogometnem vzponu in so igrali na zadnjem EP v Franciji leta 2016 ter se kot zmagovalci skupine, v kateri so bili šele tretji poznejši evropski prvaki Portugalci, prebili v osmino finala, vsaj v predzadnjem dejanju lige narodov kaže odlično. V Sofiji jih bodo izzvali Bolgari, ki v zadnjih letih niso opravili kakovostnejšega preboja.



Zahtevna naloga čaka tudi Bosno in Hercegovino, ki še ni igrala na evropskem prvenstvu, in še bolj Srbijo. BiH je pod taktirko Dušana Bajevića proti Severni Irski v vlogi favorita, toda žilavi otočani v Zenici ne bodo slekli hlač. Severna Irska je v Franciji prvič igrala na EP, po njem pa na gostovanjih dosegla le štiri zmage in vse proti reprezentancam, ki so uvrščene pod 80. mestom na lestvici Svetovne nogometne zveze. Srbija ima najtežjo nalogo. V Norveški je dobila prebujajočo se skandinavsko silo. Norvežani so resnično silno vznemirljiva reprezentanca, ki jo pod soje žarometov postavljata dva sijajna mladeniča, evropska čudežna fanta, 20-letni napadalec Borussie iz Dortmunda in ostrostrelec par excellence Erling Braut Håland ter morda kmalu tudi prvi plejmejker madridskega Reala, 21-letni Martin Ødegaard.



Posebno poglavje pa pripada albanskemu spopadu Severne Makedonije in Kosova, v katerem se bo težko izogniti nacionalnemu vprašanju. Rešil bi ga lahko le selektor Severne Makedonije Igor Angelovski, če bi v udarno moštvo uvrstil minimalno igralcev albanske narodnosti. Ali kar nobenega. ​