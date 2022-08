Slovenija končno dobila Dragićev odgovor: to je njegova odločitev

Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je danes prek Twitterja sporočil, da se vrača v slovensko reprezentanco, s katero je leta 2017 osvojil naslov evropskega prvaka.

Dragić in soigralci bodo obrambo naslova začeli na letošnjem EP, ki se bo začelo 1. septembra.

Za slovenske ljubitelje košarke težko pričakovano novico, na katero so čakali zadnji mesec, je novi član Chicaga v ligi NBA sporočil prek Twitterja. Objavil je svojo sliko s pokalom z EP 2017 in zraven v angleščini pripisal I'm back (Vrnil sem se), zraven pa pripel še ključnika KZS in Eurobasket. Čivk so nato povzeli še na Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) in - prav tako v angleščini - pripisali Happy day today (Danes je srečen dan).

Goran Dragić je po vrnitvi v ekipo, ko je navdušil slovenske navijače na kvalifikacijski tekmi za SP s Hrvaško v Stožicah, obljubil, da bo kmalu sporočil svojo odločitev o morebitni vrnitvi v izbrano vrsto.

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je Gorana Dragića uvrstil na širši seznam igralcev za EP, na KZS pa so nedavno sporočili, da bodo na njegovo odločitev počakali do konca tedna.