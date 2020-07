Slovenija čakala vse od leta 2001 za Bežigradom

Odlični celjski adut Mitja Lotrič je po pomilostitvi NZS dobil pravico do igranja na derbiju. FOTO: Uroš Hočevar

Zaman tudi psihologi in balkanski prijemi

Prva liga Telekom Slovenije

Celje 35 19 11 5 72:34 68

Olimpija 35 20 6 9 71:42 66

Maribor 35 19 7 9 62:38 64

Aluminij 35 16 7 12 57:44 55

Mura 35 13 14 8 52:41 53

Bravo 35 13 9 13 49:52 48

CB 24 Tabor 35 13 7 15 44:49 46

Domžale 35 11 7 17 50:63 40

Triglav 35 9 5 21 43:85 32

Rudar 35 0 11 24 27:79 11

Dvoboj Vizinger vs. Vukušić

O prvaku odloča zadnja tekma

Prav zadnja, 180. tekma slovenskega prvenstva bo odločala o naslovu državnega prvaka. Pari zadnjega kroga, danes: Aluminij : Maribor, Domžale : Triglav, Bravo : Rudar, CB24 Tabor : Mura (vsi ob 18. uri), Celje : Olimpija (20.45).

13.059

SEDEŽEV premore stadion Arena Z'dežele, toda drevi bo na njem le dovoljenih 500 izbrancev.

Eno leto in devet dni po prvem dejanju državnega prvenstva 2019/20 bo to nogometno tekmovanje dočakalo vrhunec. Ključno vprašanje pred neposrednim derbijem kandidatov za prvaka je: bo zgodovinsko dolga sezona dobila nadgradnjo in si bo Celje v dvoboju z Olimpijo pripisalo zgodovinski naslov državnega prvaka? Ljubljančane lahko pred neuspehom reši le kakršna koli zmaga.Kakšna škoda, da je resnični slovenski vladar covid-19, in ne, denimo, čudovito poletje. Dolgo smo pogrešali prave poletne temperature, jih naposled dočakali, toda drevi bi bilo v Celju podobno vrelišču, tudi če bi bili sredi decembra.Nogometna Slovenija vse od leta 2001 čaka tako dramatičen finiš sezone, kot ga je videla letos. Škoda, da bodo organizatorji na stadion spustili le 500 akterjev na igrišču in ob njem, toda druge možnosti seveda nimajo. Namesto da bi Arena Z'dežele pokala po šivih in bi Celjani prvič v zgodovini kluba prodali 13.000 vstopnic, bo na objektu nekaj sto najzvestejših podpornikov in 30 gostov, kolikor vstopnic pripada članom zeleno-bele družine iz metropole.Izhodišče pred derbijem leta je znano: dve tretjini možnih razpletov sta ugodni za gostitelje – zmaga ali neodločen rezultat –, le eden za goste, ki jim je v zadnjih tednih uspelo pretopiti prednost v zaostanek dveh točk. Za Olimpijo šteje le kakršna koli zmaga, četudi z avtogolom Celjanov v 95. minuti tekme.Kluba je možno pospremiti v derbi iz različnih zornih kotov. Prvič, dejstvo je, da imajo Celjani na lestvici dve točki več od Olimpije, zato jim gotovo pripada vloga favorita za osvojitev zanje zgodovinskega naslova prvaka. Kakor koli bi obračali pogled na vrstni red, so Celjani tačas pred Ljubljančani, in če zvečer ne bomo videli golov, bodo tam tudi ostali. Drugič, v številnih podobnih primerih je bila tovrstna prednost posameznega kluba dvorezni meč za vodilnega. Četudi se športnik pripravlja na derbi s pomočjo najboljših psihologov na svetu, trener pa uporabi za dvig njegove zbranosti najbolj zvite balkanske prijeme, je normalno, da se človeku vsaj podzavestno prikrade v misli podatek, da mu za uspeh ni treba zabiti gola. Ta argument govori v prid Olimpiji, ki bo imela drevi podobno izbiro kot vojak ob edinem prostem večeru sredi dveletnega služenja vojaškega roka. »Zdaj ali nikoli,« si reče pred vstopom v diskoteko, polno deklet.Bomo videli, kaj bo pretehtalo, v resnici bo šlo na celjskem betonskem mastodontu vendarle zgolj za – nogometno igro.Trener Celjain njegov hrvaški kolega na klopi Olimpijene bosta veliko posegala v svoji udarni enajsterici, ne nazadnje bi bilo to pred zadnjo tekmo prvenstva neresno. Med gosti ne bo le, ki je bil kolateralna škoda hude sodniške napake med tekmo Olimpije in Tabora.je namreč razveljavil gol Anteja Vukušića za 2:2 zaradi ofsajda, ki so ga v resnici »videli« le sodniki in slab komentator tekme na Planet TV.Olimpija je bila slaba, toda oškodovana, odziv Menala s klopi pa neprimeren, toda ni ga možno spremeniti.Kosić bi lahko poslal v ogenj to enajsterico (4-2-3-1):. Skender naj bi mu odgovoril z ekipo (4-2-3-1):Drevi ne bo šlo le za neposredni dvoboj vodilnih, temveč tudi za reprizo derbija Olimpije in Maribora s 27. maja 2001, ko sta vodilna kluba nazadnje določila prvaka prav v zadnjem kolu prvenstva. Tudi tedaj je šlo za slovensko-hrvaški trenerski dvoboj, tudi tedaj je nekdanji trener Maribora na klopi Olimpije poskušal zmleti nekdanje delodajalce.se ta račun ni izšel, naslov je romal v Maribor s hrvaškim trenerjem Ivom Šušakom.Tokrat bo dolgoletni član zeleno-bele družine Dušan Kosić – tedanjega maja 2001 tudi akter derbija na legendarnem Bežigradu – poskušal dokazati Ljubljančanom, da je, ne nazadnje, pravi kader tudi zanje. Približno ob 22.35 bo znano, ali bomo videli vsebinsko reprizo dogodkov izpred 19 let in bo spet uspešnejši Hrvat ali bo Kosić pri 49 letih spisal najlepše poglavje svoje trenerske kariere.