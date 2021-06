Slovenija čaka na Luko Dončića

Na potezi lastnik

Dončić v številkah v sezoni 2020/21 Tekem (redni del in končnica): 66/7; minut na tekmo: 34,3/40,1; točk: 27,7/35,7; skoki: 8/7,9; podaje: 8,6/10,3. Skupna statistika v treh sezonah – tekem: 199; minut na tekmo: 33,3; točk: 25,7; skoki: 8,4; podaje: 7,7.

Slovenskemu čudežnemu košarkarjubi celozavidal čarobni učinek 46 točk, 14 podaj in 7 skokov ob metu 17:30 (skupno 57-odstoten, za tri 5:11 – 45 %, za dve 12:19 – 63 %) na zadnji, sedmi tekmi 1. kroga končnice lige NBA. Toda sloviti air bi bil tudi zelo jezen, če bi ob teh številkah njegovo moštvo izgubilo. Za Dallas in za 22-letnega Ljubljančana se je že drugič zapored sezona NBA zaključila v prvem krogu končnice, po sedmih tekmah je bilo še drugič boljše favorizirano moštvo Los Angeles Clippers.Toda tudi Luka je razkril, da poleg igralne virtuoznosti premore še veliko drugih jordanovskih čustev: od solz razočaranja, grenkih nasmehov do jeze poraženca. Razočaranje gor ali dol, največje priznanje je prišlo po pisku sirene v Staples Centru v Los Angelesu. K Dončiću sta pristopila velika zvezdnika zmagovalnega moštva, dvakratni prvak in najkoristnejši igralec končnice(28 točk, 10 skokov, 9 asistenc) ter(22). Ob besedah tolažbe so bile najmočnejše in spodbudne tiste, ki so mu priznale status zvezdnika najvišje ravni, igralca, ki bi lahko z debelimi črkami pisal zgodovino najmočnejše lige na svetu. Saj jo tudi že.Luka je tudi v svoji tretji sezoni v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu čaral, postavljal mejnike in nabiral pomembne izkušnje. Med njimi so nemara celo najpomembnejše povezane z bridkimi porazi, kakršen je bil zadnji. Pravi zmagovalci morajo znati tudi prenašati poraze, kot jih je nekoč njegov zdajšnji zaščitnik pri Dallasu, legendarni Nemec. Preden je postal največji med največjimi, je tudi Jordan moral iti skozi izkušnjo porazov, ki so le še krepili njegov plenilski in zmagovalni značaj.Pri odraščanju in oblikovanju košarkarskega čarovnika z zmagovalnim značajem in držo šampiona brez podpore moštva in še boljših soigralcev ne gre. O tem in o ključnem obdobju za Dallasovo prihodnost z Dončićem v glavni vlogi je govoril tudi trener teksaškega moštva»Okoli njega moramo graditi moštvo. Pred nami je zelo pomembno poletje,« je dal jasno vedeti coach, kaj čaka lastnika moštva. Trener je sicer na igrišču že davno prepustil vajeti mladeniču, ki je v svoji zadnji tekmi sezone v NBA ostal osamljen v boju s kompaktnejšimi, izkušenejšimi in zrelejšimi tekmeci. Pravo mero zrelosti in stopnjevanja igralne forme je pokazal 8 let starejši Leonard (30 let bo dopolnil 29. t. m.), ki pa je imel, česar Dončić ni imel: ustrezno pomoč soigralcev. Medtem ko je on še dvignil formo in izboljševal statistiko iz rednega dela, so drugi Teksašani bolj ali manj ostali na isti ravni.Dallas ni bil tako slab, a je še prešibek za tekmece. Ameriško poglavje za sezono 2020/21 je Dončić zaprl, a eno je še pustil odprto – reprezentančno in kvalifikacije za olimpijski turnir v Litvi. Bo zmogel?