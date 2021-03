Slovenija brez strahu nad prvaka

Prišel je tudi ta dan, slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo danes ob 18. uri 23. euro odprla proti najtežjemu nasprotniku. V Ljudskem vrtu bo v zgodovinski prvi tekmi na velikih tekmovanjih izzvala branilca naslova Španijo in hkrati začela pot proti podvigu: prvi zmagi na velikih tekmovanjih in napredovanju v izločilni del. Ta bo od 31. maja do 6. junija s finalom v Stožicah.



Od 3. decembra 2018, ko sta Slovenija in Madžarska dobili skupno kandidaturo za organizacijo prvenstva, se je zagnal organizacijski in športni ustroj za enega največjih športnih spektaklov v samostojni Sloveniji.



Prvenstvo stare celine »malih« članov spada med najprestižnejša športna tekmovanja in je za številne bodoče zvezdnike nogometa prva velika stopnica v njihovih karierah. Tudi za slovenske fante tako velike priložnosti za predstavitev najboljšim klubom in številnim menedžerjem še ni bilo.

Komaj so čakali na ta trenutek

Slovenska pot do prve tekme je bila razburljiva. Nanjo je reprezentanco zapeljal selektor Primož Gliha, a čez ciljno črto jo bo pripeljal njegov naslednik Milenko Ačimović. Prav menjava ključnih mož reprezentance je razkrila, kako trnova in zahtevna pot je bila do današnjega dne. »Fantje imajo veliko željo, motiv, mirnost in samozavest. Komaj čakajo in nič drugače ni niti pri meni,« je že pred dnevi nabrušen kot vsi njegovi varovanci povedal Ačimović. V svojem prvem trenerskem izzivu se je samozavestno podal v drzno avanturo, ki mu lahko prinese slavo. Ali pa zavre trenerski razvoj.



Selektorjev pogum vzbuja optimizem in upanje, da Slovenci kljub vlogi avtsajderja v najtežji možni skupini, v kateri so vsi zmagovalci kvalifikacijskih skupin in tudi vsi že evropski prvaki (lastijo si kar polovico naslovov, Španija in Italija po pet, Češka enega), lahko pripravijo senzacijo in se celo uvrstijo v izločilni del tekmovanja.

Ruska enajsterica?

Slovenija se nima česa bati, ne more veliko izgubiti, lahko pa zelo veliko pridobi. Celo na papirju nepremagljivi evropski prvak, brez največjih zvezdnikov, in v prvi tekmi, ko se še privaja na novo okolje, je vsaj pred prvim sodnikovim žvižgom ranljiv. Zato kapetan Timi Max Elšnik lahko svoje prijatelje popelje na igrišče Ljudskega vrta samozavestne in odločne. Toda kdo bo ob 22-letnem Štajercu, vodji in kapetanu, še začel prvih 90 minut bitke, ki ni odločilna in je s tekmovalnega zornega kota pripravljalna za najpomembnejši dvoboj na evropskem prvenstvu – čez tri dni v Celju proti Češki? Ačimović je na edinih tekmah, ki ju je vodil, proti Rusiji (2:2) in Nemčiji (1:1), izluščil 16, 17 prvokategornikov.



Veliko neznank, največ dve, tri, ki bi že pomenile strah in tremo, 44-letni Ljubljančan nima. Prave in neprave kandidate bo tako ali tako izpostavila tekma. Verjetna začetna enajsterica (4-2-3-1): Igor Vekić; Žan Rogelj, David Brekalo, Sven Šoštarič Karić, Aljaž Ploj; Žan Zaletel, Adam Gnezda Čerin; Aljoša Matko, Timi Max Elšnik, Nik Prelec; Žan Celar.

