Kek ostal brez Oblaka pred junijskima tekmama

Slovenski reprezentančni nogometni vratar Jan Oblak zaradi bolečine vratu ne bo del ključne reprezentančne akcije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo proti Finski in Danski, je poročala EkipaSN. Po informacijah športnega časnika 30-letnega vratarja Atletica iz Madrida sploh ne bo na seznamu vpoklicanih reprezentantov. Selektor Matjaž Kek bo seznam za ti dve ključni tekmi kvalifikacij za EP predstavil v sredo.

Kot so zapisali pri EkipiSN, je Oblak v zadnjih tednih naredil čisto vse, da bi bil nared za reprezentančno akcijo. Toda njegova želja ostaja neizpolnjena, saj so bili vsi poskusi odpraviti bolečino neuspešni. Slovenci so sicer kvalifikacije uspešno začeli z dvema zmagama proti Kazahstanu v gosteh in doma proti San Marinu v marcu.

Tekma s Finsko je v Helsinkih na sporedu 16. junija ob 18. uri, domača tekma z Dansko pa 19. junija ob 20.45.