Slovenec podprvak milijardne Kitajske

Prijatelja Janeze Janše vrgli iz BiH in mu prepovedali vstop v državo

Potem ko so Roka Snežiča, davčnega svetovalca predsednika vlade Janeza Janšo, državni organi za varnosti BiH označili za grožnjo nacionalni in ekonomski varnosti države, je ta na zadnji dan leta 2020 zapustil BiH, piše Kurir. Snežič je za Capital potrdil, da je BiH zapustil prostovoljno in da so ga na mejnem prehodu Bosanska Gradiška obvestili, da mu je odslej prepovedan vstop v BiH