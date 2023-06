Pavlinu uspel nov veliki met

Najuspešnejša slovenska boksarka Ema Kozin je edini profesionalni poraz doživela februarja lani proti ameriški zvezdnici Claressi Shields, ki bo naslove svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različicah WBA, WBC, WBF in WBO danes ponoči v Detroitu branila proti rojakinji Mariceli Cornejo. Naša šampionka pa se bo v ring znova povzpela 24. t. m. v Alfdorfu pri Stuttgartu.

»Ema bo v Nemčiji branila šampionski pas združenja WBF v supervelterski kategoriji, njena tekmica pa bo izkušena Brazilka, 33-letna Halanna Dos Santos (14 zmag, 9 s k. o., 10 porazov). Čeprav nikogar ne podcenjujemo, naj bi bil to na nek način vendarle prehodni obračun za našo boksarko, da po skoraj poldrugem letu dni premora spet ujame tekmovalni ritem. Veliko pomembnejši nastop bo imela 22. septembra v Londonu, kjer se bo s škotsko zvezdnico Hannah Rankin (13 zmag, 3 s k. o., 6 porazov) pomerila za položaj prve izzivalke svetovne prvakinje po različicah WBA in WBC,« je razkril Rudolf Pavlin, dolgoletni trener in zdaj že nekaj časa tudi menedžer Kozinove (22 zmag, 12 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz).

Kot je pristavil, bo obračun z 32-letno Škotinjo po njegovem mnenju še večji, kot je bil s Shieldsovo. »Tako razmišljam, ker ocenjujem, da ima Ema realne možnosti za zmago nad Rankinovo, poleg tega bi imela v primeru uspeha preskrbljeno prihodnost,« je 48-letni Korošec predstavil svoj pogled in ga podkrepil z zagotovilom (pri)znanega britanskega promotorja Dennisa Hobsona, ki veliko stavi na 24-letno »princesko« iz Šmartnega ob Savi.

Odgovoren za vse ženske borbe

Pavlina je sicer pred dnevi doletela velika čast, saj je postal direktor za ženski boks pri zvezi WBF. »Ko mi je Chris Rösen (generalni direktor pri WBF – op. p.) ponudil to priložnost, je preprosto nisem mogel zavrniti. To je zame veliko priznanje. Menim, da je ženski boks, potem ko je v zadnjih letih razbil mnoge predsodke, v velikem vzponu. Verjamem, da ga lahko v tem delu Evrope dvignem na še višjo raven,« je poudaril nekdanji judoist, ki mu je tako uspel nov veliki met. Ne zgodi se namreč vsak dan, da se nekdo iz Slovenije znajde na takšnem položaju.

Sodelovanja s Pavlinom se že veseli tudi Rösen. »Rudi bo odslej odgovoren prav za vse ženske dvoboje v sklopu združenja WBF. On bo imel glavno besedo; dogovarjal se bo z menedžerji, odločal o tem, kateri sodniki so lahko v ringu in kateri ob njem ... No, v tej vlogi ne bo mogel biti le pri Eminih nastopih in vseh v njeni kategoriji. Sicer pa ga poznam že dolgo in vem, kako daleč je pripeljal Kozinovo. Zaupam mu in verjamem, da me ne bo razočaral,« nam je zatrdil 43-letni Nemec, generalni direktor pri združenju WBF.