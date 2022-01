Slovenci z Laniškom na čelu leteli kot naviti

Slovenski smučarski skakalci so na prireditvi za svetovni pokal v Zakopanah spet zablesteli v vsem sijaju. Potem ko so na sobotni ekipni preizkušnji premočno osvojili prvo mesto, je na včerajšnji posamični tekmi navdušil Anže Lanišek, ki je skočil na tretjo stopnico zmagovalnega odra. Domžalski as je s skokoma, dolgima 134,5 in 135,5 metra, zaostal le za norveškim zmagovalcem Mariusom Lindvikom (135 m in 139,5 m) in drugouvrščenim Nemcem Karlom Geigerjem (134,5 m in 135,5 m), od katerega ga je ločilo le 0,9 točke.

»Za nami je super konec tedna. Zelo sem zadovoljen s svojimi skoki, čeprav so se tokrat pojavile manjše napake,« je povedal Lanišek. Žaba, kot se glasi njegov vzdevek, se je tako veselil že tretjih (posamičnih) stopničk v tej sezoni in skupno devetih v svetovnem pokalu. Anžetov podvig so z uspešnimi nastopi dopolnili tudi preostali naši reprezentanti.

Timi Zajc je bil zadovoljen z 9. mestom, brata Cene in Peter Prevc sta drug za drugim pristala na 12. oziroma 13. mestu, Lovro Kos je s 30. mesta v finalu poletel do 16., tri mesta za njim se je uvrstil Žiga Jelar, ki si je priskakal najboljši dosežek v tej zimi.

Na ekipni tekmi razred zase

Kaj vse tiči v slovenskih skakalcih, so pokazali že na sobotni ekipni preizkušnji, na kateri so prepričljivo opravili s konkurenco. Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek si namreč predvčerajšnjim v Zakopanah niso privoščili nobene napake, drugouvrščeno Nemčijo, za katero so skakali Severin Freund, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler in Karl Geiger, pa so preskočili za kar 67 točk!

Za Slovence – namesto glavnega trenerja Roberta Hrgote, ki je bil zaradi rizičnega stika prisiljen ostati doma v samoizolaciji, jih je vodil njegov pomočnik Gašper Vodan – je bila to prva moštvena zmaga po skoraj treh letih (po podvigu na letalnici v Vikersundu 2019), tretja na skakalnici Wielka Krokiew in skupno 11. v svetovnem pokalu. Prav pri vseh je – zanimivo – sodeloval Peter Prevc, ki je bil predvčerajšnjim celo najboljši posameznik med vsemi 36 tekmovalci iz devetih držav.

»Za vsemi nami je super dan, saj smo prav vsi prikazali zelo dobre skoke. Za nameček nismo imeli smole. Končno se nam je tudi na ekipni preizkušnji sestavilo, kar se nam je morda prej v sezoni podiralo,« je po moštvenem zmagoslavju razmišljal 29-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki ga je posebno pohvalil tudi naš točkovno drugi najboljši mož Lanišek.

»Bilo je neverjetno! Tokrat smo dali vsi vse od sebe. Hvaležen sem kolegom, saj so prikazali po dva zelo dobra skoka, še zlasti se je izkazal Peter. Ker so se razmere v zraku spreminjale, je bilo treba imeti tudi nekaj sreče; treba se je bilo osredotočiti nase in zbrati za nastop. Pokazali smo, iz kakšnega testa smo. Že v Bischofshofnu bi lahko dosegli več, če ne bi imeli smole,« se je razgovoril 25-letni Domžalčan, ki je posebno pohvalil tudi navijače, češ da so bili fantastični. Ob Petru, Anžetu in Timiju (»Uspelo nam je nekaj vrhunskega, cela ekipa je bila vrhunska!«) je bil nasmejan tudi Lovro.

»Prvič sem stal na najvišji stopnici, in to s kolegi iz ekipe. Občutek, da sem lahko to veselje delil z drugimi, je bil res lep. Bilo je zares nepozabno!« ni skrival navdušenja Kos. Naslednji tekmi za svetovni pokal bosta konec tedna v Titisee-Neustadtu.