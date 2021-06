Slovenci v ligi narodov narod zase

Slovenska odbojkarska reprezentanca je vrhunsko opravila delo v uvodni sezoni svojega igranja v ligi narodov. Po dvanajstih zmagah in treh porazih v rednem delu tekmovanja v Riminiju na sklepnem turnirju najboljše četverice ni bilo pravega rezultatskega ognjemeta. A brez skrbi, ognjemet z milijon iskrami je bila že izjemno kakovostna igra varovancev selektorja Alberta Giulianija v italijanskem obmorskem letovišču.



Slovenci so sicer v polfinalu izgubili s Poljsko z 0:3 (-22, -21, -23), v malem finalu za tretje mesto pa še s Francozi, prav tako je bilo 0:3 (-20, -18, -19). V dvoboju s svetovnimi prvaki Poljaki se je pri tekmecu poznalo, da sta za razliko od ligaškega dela turnirja lige narodov tokrat igrala zvezdnika Wilfredo Leon in Bartosz Kurek, pri igralskih prvinah je bila razlika izrazito vidna pri številu uspešnih blokov (14:6 v poljski prid). Potem ko se slovenski jastrebi v letu niso povzpeli nad poljskimi orli, pa jim ni to uspelo niti proti galskim petelinom. Ti so prevladovali v igri in posledično tudi s statističnimi podatki.

Fajn turnir

»Morebiti smo bili malce utrujeni, manjkala nam je energija po zelo dobrem nastopu v rednem delu lige narodov. Morebiti smo bili tudi že zadovoljni z uvrstitvijo med najboljše štiri ekipe, nato pa smo izgubili zbranost na obeh tekmah. Upoštevajoč vse dejavnike so slovenski fantje zelo dolgo igrali zelo dobro na tem turnirju,« je vse ocenil slovenski selektor Alberto Giuliani.



»Če ocenim celotno tekmovanje, je šlo za fantastičen turnir, tu je ocena zelo pozitivna. Do final foura smo prvič v življenju odigrali toliko kakovostnih tekem zapored. Bil je fajn turnir, menim, da smo se veliko naučili in napredovali,« je menil kapetan Tine Urnaut. »Če potegnemo črto pod celotnim turnirjem, je četrto mesto res vrhunski rezultat. Na žalost gremo od tu malce razočarani, saj smo si želeli kolajne. Moramo biti pozitivni, zbrati misli in pogledati na to, kar smo postorili. Izmed 16 reprezentanc smo bili četrti in to je fenomenalen uspeh, četudi smo žalostni, ker smo izgubili,« je navrgel Jan Kozamernik.



Jani Kovačič pa je dodal: »Če potegnemo črto, smo odigrali zelo lep turnir, če pozabimo zadnji dve tekmi. Zmanjkalo nam je energije. Morebiti smo se podzavestno zadovoljili s tem, kar smo naredili. Pomembno je, da smo prvič igrali med elito, in dokazali smo, da sodimo v sam vrh.« Da je Slovenija v svetovnem odbojkarskem merilu udarila piko na i svoje potrditve za vrh, priča tudi dejstvo, da se je na lestvici mednarodne zveze povzpela na šesto mesto!

