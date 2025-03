Slovenci so znova lačni velikih zmag, Matjaž Kek še skriva udarne adute

Slovenska nogometna reprezentanca je v Bratislavo dopotovala s številnimi novimi obrazi. Zaradi rumenih kartonov bo tekmo kot gledalec pospremil nepogrešljivi Adam Gnezda Čerin, zaradi poškodb sta odpadla Svit Sešlar in Andraž Šporar. Glede začetne enajsterice se pojavljajo številna vprašanja, selektor Matjaž Kek pričakovano ostaja skrivnosten, Timi Max Elšnik pa ciljev ne skriva: »Moramo biti samozavestni, Slovenija je bila trd oreh že za veliko kakovostnejše reprezentance.«

9. tekmo s Slovaško bo slovenska nogometna reprezentanca odigrala danes.

Pred našimi nogometaši je prvi polčas misije za obstanek v skupini B lige narodov. Izziv je znan, Slovaška in Slovenija si bosta danes ob 20.45 na prenovljenem nacionalnem stadionu v Bratislavi nasproti stali devetič, s tremi zmagami ob štirih neodločenih izidih so uspešnejši Slovenci. »Slovaška je nasprotnik po meri, a moramo igrati s pravo željo in biti lačni, da se znova pokažemo v najboljši luči. Malo daljši premor od novembra nam je prišel prav, malo smo že pogrešali drug drugega, vzdušje in energija sta odlična,« je samozavesten Timi Max Elšnik.

Na sredini igrišča se bo znašel v novi vlogi, manjkal bo od junija 2022 in srbske klofute (4:1) nepogrešljivi član začetne enajsterice Gnezda Čerin. Motor igre na sredini igrišča bo počival zaradi rumenih kartonov, Matjaž Kek bo zato prisiljen v menjave, ki se jim je želel izogniti v marčnem reprezentančnem oknu. »Adam se ne ugasne, prinaša mirnost v igro, njegovo energijo bomo morali nadomestiti drugi. A imamo dovolj kakovosti in močnih igralcev, ki igrajo v dobrih klubih, zdaj imajo priložnost, da izkoristijo priložnost,« odgovarja selektor, ki pričakovano ni razkril, kdo ga bo nadomestil v začetni postavi. Glavna kandidata sta Jon Gorenc Stanković in Dejan Petrović, naknadno je klic A reprezentance prejel Tamar Svetlin.

Andraž Šporar dobro pozna stadion v Bratislavi, nosil je dres Slovana, danes pa zaradi poškodbe ne bo igral. FOTO: David Černy/Reuters

Med najbolj zanimivimi nogometaši na Kekovem seznamu je bil Svit Sešlar, v zadnjem obdobju je v Celju igral v zelo dobri formi in bi ob morebitnem lovljenju aktivnega rezultata lahko dočakal priložnost. Po torkovem treningu je jasno, da je vsaj v Bratislavi ne bo, prejel je udarec v gleženj in trenira po posebnem programu, morda bo nared za nedeljsko revanšo v Stožicah.

Kek je radoveden

S standardno formacijo ne bo nič niti v konici napada, zaradi poškodbe je odpadel tudi stari znanec s slovaških zelenic Andraž Šporar in še dodatno zapletel taktični rebus, s katerim se spoprijema strokovni štab. Vsaj glede Benjamina Šeška ni dileme. »Vsi moramo garati in Šeška pripeljati v položaj, da lahko zabija gole. Z najboljšim vratarjem na svetu smo lahko trd oreh za vsakogar, tudi za veliko boljše tekmece, z vsem spoštovanjem do Slovaške,« se nocojšnjih tekmecev ne boji Elšnik.

Matjaž Kek ni privrženec pogostih menjav, tokrat bo moral precej premešati začetno enajsterico. FOTO: Reuters

Slovenska reprezentanca bo od prvega sodnikovega žvižga videti drugače, kot smo je bili vajeni v zadnjem letu in pol, a nepričakovane rošade v luči priprav na jesenske kvalifikacije niso nujno slaba novica. »V slačilnici je kar nekaj novih obrazov, fantje so tukaj, ker si to zaslužijo. Vsaka sprememba zahteva čas, ki ga nimamo ne mi in ne nasprotniki. Radoveden sem, kako se bo ekipa odzvala pred težko nalogo,« se sprašuje Kek.

Postava Slovenije je neznanka, od pragmatičnega, previdnega pristopa k tekmi pa Kek ne odstopa. Na zadnjem druženju z mediji je v zadrego spravil pretirano zgovornega prevajalca in se nasmejan odpravil v hotel. Od prikazanega na zelenici stadiona Tehelne Pole bo odvisno, kako nasmejan bo nocoj.