Slovenci prek valov do prve zmage

Hladen tuš je številne glasne makedonske navijače v Debrecenu pričakal že pred začetkom dvoboja z izbranci Ljubomirja Vranješa, ko je postalo jasno, da bo prvi zvezdnik reprezentance in kapetan Kiril Lazarov tokrat le – selektor. Veliki as svetovnega rokometa je zaradi poškodbe na zadnjem treningu zavzel svoje mesto na klopi, a se njegova odsotnost na tekmi prvega kroga skupinskega dela evropskega prvenstva ni prav nič poznala. Martin Tomovski je bil nepremagan skoraj šest minut, ko je bilo na semaforju že 0:3, šele takrat je prvi gol evropskega prvenstva za Slovenijo dosegel Staš Skube.

A nato se je razbranil debitant na velikih tekmovanjih Jože Baznik, ki je po okužbi Aljaža Panjtarja zgrabil priložnost in v prvem polčasu nizal obrambo za obrambo. Ko je soigralcem steklo še v napadu, se je makedonska prednost začela topiti in delni niz 6:0 je Lazarova prisilil v minuto premora. Šele sedemmetrovka Cvetana Kuzmanovskega je po slabih 13 minutah igre prekinila niz neuspešnih makedonskih napadov, Slovenija je takrat že vodila s 7:5. Makedonci so nato spet ujeli ritem, ob začetku 19. minute je bil po zapravljenem napadu Boruta Mačkovška izid spet izenačen (8:8).

Sledile so precej nezbrane minute na obeh straneh, izgubljene žoge so se vrstile kot po tekočem traku, Slovenija pa je ohranjala gol naskoka (9:8) do novega izenačenja Makedoncev v 24. minuti, ko so naši igrali brez izključenega Matica Suholežnika. Z obrambami Baznika, do polčasa jih je zbral sedem, je Slovenija na premor odšla z zasluženo prednostjo 13:10.

Kodrin: Led je prebit

Drugi polčas se je začel z lepim »cepelinom« Makedoncev, a so Slovenci prek Blaža Janca znali odgovoriti na vse uvodne nalete tekmecev ter prvič pobegnili na pet zadetkov prednosti (17:12). Ko se je že zdelo, da bodo zadnje minute zgolj rutina, so se možje z rumenim soncem na prsih spet približali in v 39. minuti znižali na 18:19. A nato je obrambe v ključnih trenutkih spet začel zbirati Baznik, čeprav je bilo denimo še v 53. minuti zgolj 23:22 v slovensko korist.

Po krasni akciji in podaji na krilo do Tilna Kodrina, ki je mojstrsko zadel, in novi obrambi Baznika, pa se Makedonci niso več pobrali. Pet golov je za prvo zmago (27:25) Slovenije na letošnjem prvenstvu prispeval Jure Dolenec, zadetek manj je Makedoncem zabil Blaž Blagotinšek. »Led je prebit, naš prvi cilj sta bili dve točki, in to nam je uspelo. Malenkost preveč smo igrali po valovih, a cilj je dosežen. Gremo naprej,« je tekmo ocenil Kodrin. Že jutri v skupini A sledi dvoboj s papirnatim favoritom za končno zmago, Dansko, nato pa v ponedeljek še spopad z drugim balkanskim tekmecem v skupini, Črno goro. V drugi del tekmovanja bosta napredovali najboljši reprezentanci iz skupine.