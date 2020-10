Slovenci preizkusili moldavsko trdnjavo

Vučkić: Lovrić mi je dobro podal

Strelec edinega gola v Prištini je bil Haris Vučkić, ki je v štirih dneh zabil svoja prva gola za Slovenijo. "Kateri mi je ljubši, moj prvi v tekmi s San Marinom ali ta v Prištini? S tem drugim smo osvojili tri točke, imamo jih že sedem, kar nam pomeni veliko v boju za prvo mesto v skupini. Kako sem videl gol? Sandi Lovrić mi je dobro podal, prišel sem v dvoboj ena na ena, opazil, da mi je vratar pustil dva metra praznine, in nameril v njegov daljši kot," je razkril 28-letni član Reala iz Zaragoze.

Urnik, ki ga velja unovčiti

Po zmagi v Prištini z 1:0 so lažje zadihali tudi v taboru slovenske nogometne reprezentance. Kljub trem točkam, s katerimi bodo Slovenci nemara ostali v igri za vrh prav do zadnjega kroga lige narodov C3, v četi selektorjani bilo zaznati evforije. To je dober obet pred jutrišnjo tekmo v Kišinjovu.»Zmaga je bila nagrada za trud, določene zadeve na igrišču pa so opozorilo pred tekmo v Moldaviji. Dobre minute moramo ponavljati in se še naprej dokazovati, da bi priplezali tja, kamor si želimo mi, navijači in novinarji. Zagotovo smo že bili veliko boljši kot pred mesecem v Ljubljani,« je ocenil selektor Matjaž Kek.Tekma v Prištini je odkrila veliko podrobnosti, ki so zaznamovale prvo polovico izpitnega obdobja v oktobrskem semestru lige narodov. Bilo je namreč vidno, na kakšen način želi Kek priti do cilja. Igra, ki temelji na večji posesti žoge, ni več imperativ, kakršnega so nekateri ideologi dolgo vsiljevali selektorjem različnih reprezentanc, najmočneje ekipi U-21.Slovenci so imeli v prvih treh tekmah lige narodov večjo posest žoge le od Moldavije v Ljubljani (59 odstotkov), a le v prvem polčasu, v drugem je bila po tem merilu boljša 171. ekipa z lestvice Fife. Tudi Grki so v Stožicah skrili žogo Slovencem (61 odstotkov), podobno gostitelji v Prištini (59 odstotkov). Slovenski padec je bilo možno zaznati v drugih polčasih vseh treh tekem z Moldavci (s 67 odstotkov v prvem polčasu na 49 odstotkov v drugem), Grki (s 44 na 34) in Albanci (s 46 na 36).Tega se zavedajo tudi v našem taboru, a izstopa podatek, da si Kosovo kljub navidezni pobudi ni priigralo niti enega strela proti vratom. Nekaj nevarnih predložkov s strani je zanesljivo polovil samozavestni Škofjeločan, ki ga Kek ni zaman opisal kot najboljšega vratarja na svetu.Danes mineva natančno leto dni od poraza Slovenije z Avstrijo, ki je dokončno zapečatil usodo reprezentance v boju za euro 2020. Prav lanski oktober je v resnici pomenil zadnji popolni mrk Kekove ekipe v enem letu. Novembra ni bilo slabo niti na Poljskem (poraz 2:3), kjer sta se dobro ujelain, ob letu osorej so Slovenci nanizali štiri tekme brez prejetega gola, četudi proti veliko slabšim izbranim vrstam od Poljske in Avstrije.Urnik naslednjih tednov je obetaven in bi ga kazalo izkoristiti. Po obisku Kišinjova, kjer bo Slovencem pripadla vloga favorita, jih čaka še zanimiv november. Prijateljska tekma z Azerbajdžanom (10. 11.) bo pravšnji uvod v stožiški napad na Kosovo (15. 11.) in nato odhod v Atene, kjer naj bi Grčija in Slovenija odločali o prvem mestu v skupini C3 in potniku, ki bo v naslednji sezoni lige narodov igral v uglednejši druščini lige B.Najprej bo treba preživeti gostovanje v Moldaviji, kjer je Kek že sinoči opravil prvi trening. Današnji generalki na stadionu Zimbruja z 10.400 sedeži bo jutri ob 20.45 po slovenskem času sledila četrta tekma Slovenije v ligi narodov 2020/21.