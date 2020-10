Slovenci po točke, Kek nad črno mačko

Črni panter

Vrača se Skubic

Selektor Kek bi lahko poslal v ogenj naslednjo enajsterico (4-2-3-1): Oblak; Balkovec, Mevlja, Blažič, Skubic; Kurtić, Bijol; Verbič, Lovrić, Bohar; Vučkić.

Le še dobrih 90 minut loči slovensko nogometno reprezentanco od odlične ocene v oktobru. Drevišnja (ob 20.45) tekma v moldavski metropoli ponuja veliko, z morebitno zmago v Kišinjovu bi Slovenci ohranili realne možnosti za prvo mesto v skupini C3 lige narodov, ob tem bi s svojo črno mačko opravil tudi selektor. Reprezentanti bodo prav nocoj končali cikel igranja tekem v ritmu sreda-nedelja-sreda, torej ritem, ki nekaterim pomeni (pre)zahtevno misijo, po drugi strani pa je jasno: za to se živi v poklicnem nogometu! Drži, res gre običajno za derbije v premier league, serie A ali bundesligi in proti močnejšim ekipam, kot so San Marino, Kosovo in Moldavija. Toda ritem treh tekem je v vsakem primeru enak, režim igranja, vadbe in regeneracije pa podoben. Tudi zato bo zanimivo spremljati učinek slovenskih reprezentantov na stadionu Zimbruja, na katerega ima najmanj prijetne spomine prav – Matjaž Kek!Mariborčan bo imel drevi najlepšo priložnost, da se znebi ene najbolj črnih mačk v svoji trenerski karieri. Prav letos je »praznoval« okroglih 20 let od spodrsljaja NK Maribor v kvalifikacijah za ligo prvakov 2000/01 na stadionu, na katerem bo drevi gostovala tudi slovenska nogometna reprezentanca. Tedaj je Zimbru unovčil ekstremno slabe razmere za igro, kot sta previsoka in extra brut trava, in dve napaki Štajercev za zmago z 2:0. Danes naj bi bilo vendarle drugače, Uefin delegat zanesljivo ne bo dovolil takšnih razmer, Matjaž Kek pa je trenerski lisjak, ki se je brusil v bitkah z Rusijo, Anglijo, Stuttgartom, Dinamom … – v nasprotju z letom 2000, ko je v Kišinjovu vodil svojo prvo evropsko tekmo.Bomo videli, kako bo slovenski selektor razporedil moči svojim adutom in koliko minut za igro jim bo odmeril. Pogled v zadnji teden razkriva podatek, da je igralo na obeh tekmah (San Marino, Kosovo) deset fantov, ki so zbrali različno minutažo. Najbolj utrujeni bi bili lahko(153 minut igre),(146),(139) in(131), sledijo(110),(101),(91),(86),(55) in(43).Kek ni naklonjen pogostim menjavam v začetni enajsterici in morebitnemu eksperimentiranju, zato v Kišinjovu ne smemo pričakovati drastičnih posegov v ekipo, ki je v nedeljo zvečer prizemljila ambicije Kosova v Uefini ligi narodov. Upoštevaje dejstvo, da ima oktobrska ekipa na računu dve zmagi, teza drži še močneje. Ena sprememba je zanesljiva:bo izpustil dvoboj zavoljo dveh prejetih rumenih kartonov, na desni bočni položaj se bo vrnil Nejc Skubic. Če je Zimbru črna mačka za Matjaža Keka, je Slovenija črni panter za Moldavijo.Izbrana vrsta iz vzhodne Evrope v dosedanjih treh medsebojnih tekmah ni osvojila točke proti selekcijamin Matjaža Keka. Kljub Šerifu iz Tiraspola, ki je bil v zadnjem desetletju reden gost evropske lige, kotirajo nižje od slovenskih klubov tudi njihovi moldavski tekmeci (32. proti 41. mestu, v zadnji sezoni 38. proti 50. mestu). Lestvica Fife je še zgovornejša: nižje od Moldavcev so le Liechtenstein, Malta, Gibraltar in San Marino. Toda pozor: izkušnja s septembrske tekme v Stožicah je poučna, slovensko mučenje z iskanjem gola pa resno opozorilo za favorizirane goste iz Slovenije!