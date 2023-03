Slovenci nared za 4200 km oddaljen izziv

Slovenska nogometna reprezentanca je začela »operacijo euro 2024«, najpomembnejše kvalifikacije za velik turnir v obdobju predsednika NZS Radenka Mijatovića, selektorja Matjaža Keka in prevladujočega rodu reprezentantov (1993-1995). Boj za evropsko prvenstvo, ki bo naslednje leto v Nemčiji, prihaja ob pravem času za Slovence. Zdi se, da so ekipa v vzponu, obenem jih je nagradil žreb.

Tekmeci Slovenije v boju za 17. evropski šampionat bodo Danska, Finska, Severna Irska, Kazahstan in San Marino, prvo in zadnje dejanje kvalifikacij bodo Slovenci opravili s Kazahstanom. Astana, ki leži 4200 km zračne linije od Ljubljane, bo prva od desetih postaj v boju za Nemčijo 2024. Gotovo bo razkrila potencial fantov.

»Na EP vodita le prvi mesti, zato ne želimo končati kot simpatična tretja ali četrta ekipa te skupine. Spoštujemo vse, gotovo pa smo lahko upravičeno samozavestni za pogumno akcijo,« je napovedal 61-letni Mariborčan, potem ko je razkril seznam reprezentantov za oba marčevska izziva. Slovenci bodo 23. t. m. obiskali Kazahstan (16.00), tri dni pozneje bo v Stožicah (18.00) gostoval San Marino.

Dodaten izziv umetna trava

»Selektor in njegovi sodelavci so dovolj izkušeni, da vedo, kaj potrebujejo za zahtevni logistični zalogaj, ki ga nosita s seboj sedemurni polet v Astano in peturna časovna razlika. Na NZS smo naredili vse, kar je bilo treba, da bodo fantje – v teh okoliščinah – čim manj obremenjeni. Da tri dni po takšnem potovanju igramo s San Marinom in ne, denimo, z Dansko, je dobro,« je ocenil Mijatović.

Vsakega trenerja veseli podatek, da je njegova obramba v polnem klubskem pogonu, to so vratar Jan Oblak, Jure Balkovec, Miha Blažič, Jaka Bijol in Petar Stojanović – če Kek slednjega ne bo poslal višje na krilo –, tudi v zvezni vrsti in napadu ne zeva toliko »lukenj« kot v nekaterih preteklih akcijah. Jasmin Kurtić je šele začel z vadbo po poškodbi in ne bo nared, določene težave imata Andraž Šporar in Domen Črnigoj.

Kek je vpoklical štiri adute iz 1. SNL, ob Vipotniku še Žana Karničnika (Celje) in Matevža Vidovška ter Timija Maxa Elšnika (oba Olimpija). Eden slovenskih izzivov bo tudi umetna trava na štadionu Astana Arena (30.244 sedežev), zato bo Kek oba treninga pred poletom v Azijo opravil na igrišču z umetno travo v Kranju. Jernej Suhadolnik