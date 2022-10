Slovenci na trnih v Frankfurtu

V slovenskem nogometnem miljeju nestrpno pričakujejo nedeljski žreb kvalifikacijskih skupin za euro 2024. Frankfurt bo prizorišče plesa kroglic, Slovenija pa kotira na 24. mestu Uefine lestvice oziroma v tretjem jakostnem bobnu, kar pomeni, da jo v vsakem primeru čaka hud boj za evropsko prvenstvo.

Na turnir, ki bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 v Nemčiji, bosta vodili prvi mesti v vsaki od desetih skupin (20 ekip), Nemčija (21) ima nastop v žepu kot gostiteljica, vozovnice številka 22, 23 in 24 bo Uefa razdelila prek treh polfinalnih turnirjev lig narodov A, B in C, ki bodo na sporedu marca 2024. Na turnirjih bodo igrale po štiri najboljše reprezentance iz lig narodov A, B in C, ki si ne bodo zagotovile šampionata v rednem delu kvalifikacij.

Ali v ljudskem jeziku: Slovenija zaseda 9. mesto v ligi B, polfinalni turnir bi si priigrala, če si bo euro 2024 prek kvalifikacij zagotovilo najmanj 5 ekip, ki kotirajo višje: 1. Avstrija, 2. Češka, 3. Anglija, 4. Wales, 5. Finska, 6. Ukrajina, 7. Islandija, 8. Norveška, 9. Slovenija … Tudi v tem kontekstu bo pomemben razplet žreba, saj nobena od omenjenih reprezentanc ne pričakuje žreba v prvem jakostnem bobnu.

Žreb bo delno dirigiran, toda to bi lahko le posredno vplivalo na izplen Slovenije. Vrteli bodo 53 od 55 kroglic z napisi držav – minus Nemčija in Rusija –, omejitve so znane. Pet parov držav ne more pristati v isti skupini, to so Armenija-Azerbajdžan, Belorusija-Ukrajina, Gibraltar-Španija, Kosovo-BiH in Kosovo-Srbija.

Usodo nam bodo krojile nekdanje zvezde

Bomo videli, kako močno bodo navdušili navzoče Jürgen Klinsmann, Karl-Heinz Riedle, Gianluca Zambrotta in Demetrio Albertini, ki bodo pomagali organizatorjem pri žrebanju skupin. Težko pričakovan dogodek v največji dvorani v Frankfurtu bodo odprli v nedeljo točno opoldne.

Dotlej lahko sanjajo tudi Slovenci – skupina Poljska, Izrael, Slovenija, Kosovo in Litva bi bila gotovo kot iz sanj, nočno moro bi predstavljalo resda privlačno tekmovanje v družbi Španije, Francije, Turčije in Severne Irske. Slovenija bi morala za uspeh v vsakem primeru opraviti več kot doslej: slovenski selektor Matjaž Kek je namreč končal kvalifikacije za zadnji veliki tekmovanji – EP 2020 in SP 2022 – na četrtem mestu v svoji skupini.