Slovenci na juriš, kar bo, naj bo

Da je vrag vzel šalo, pojejo tudi ptički okoli tokratne reprezentančne baze na Kidričevem. Če želi Slovenija na nogometno SP, mora dobiti vse preostale štiri tekme, začenši z dvema v oktobrskem ciklu. Tudi selektor Matjaž Kek pravi, da je treba zmagati na Malti in potem v Ljudskem vrtu proti Rusiji. Za zmago pa je treba dosegati gole, kar Sloveniji ne gre dobro od nog, je pa dobila novega aduta Benjamina Šeška.



Kako doseči cilj in s kom v napadu, smo povprašali nekaj uglednih slovenskih strokovnjakov.



Dušan Kosić: »Ne bi stavil na posameznike, ampak na ekipo, ki se mora povezati, vsak mora dati svoj delež. Kakršna koli zmaga proti Malti bi bila zelo blagodejna za vzdušje v reprezentanci, še bolj, če bi bila čista in dosežena s prepričljivo igro. Težko rečem, ali bi bilo dobro, če bi igrala Andraž Šporar in Benjamin Šeško skupaj v napadu. Rekel pa bi, da imamo v Šešku igralca za prihodnost, okrog katerega bi se splačalo graditi reprezentanco.«



Miran Burgić: »Slovenija mora igrati povsem drugače kot septembra, ko ni bila videti dobro. Zdi se mi, da igra iz cikla v cikel slabše. Če se ozrem na Kekovo reprezentanco, ki je nastopila na SP 2010, takrat se je 13 igralcev borilo za tistih 11 mest v prvi postavi. Zdaj pol ekipe nekako visi, potrebujemo čvrsto ogrodje reprezentance.«



Novica Nikčević: »Opazil sem, da imamo probleme, kadar je treba odigrati v kratkem času tri tekme. Zato poraz v Splitu ni bil pravi pokazatelj naše vrednosti. Morda je bila hrvaška zaušnica koristna, da nas je vse skupaj predramila. Verjamem, da bodo fantje pokazali pravo energijo in da bodo premagali tako Malto kot tudi Rusijo. Menim, da je treba približati enega napadalca Šešku. Fant je osamljen, rabi pomoč.«



Bojan Prašnikar: »Skrbi me, ker v gosteh nismo videti dobro, že Malta nam lahko zagreni življenje. A ko ni več nobenega drugega izhoda kot same zmage, ostane samo na juriš, in kar bo, pač bo. Šeško je pokazal, da je potencial, dejstvo pa je, da je pri njegovih letih razmišljati o tem, kako bo on vlečni konj te reprezentance, zagotovo nerealno. V svojem razvoju bo potreboval pomoč drugih, obratnega vrstnega reda ni.«



Slaviša Stojanović: »Proti Hrvaški nismo imeli nobenih možnosti, s takšnim odnosom ne moreš premagati niti Malte. Zdaj je vprašanje, ali je znotraj ekipe porušena hierarhija, kemija. Slovenija tudi išče golgeterja, ki ga nima od Novakovića in prej Zahovića. Več igralcem je bila dana priložnost in nihče se ni približal temu učinku. Morda se bo Šeško, a treba je biti nevaren z vseh položajev.«



Nenad Protega: »Slovenija ima kakovost, da to prvo tekmo dobi, pa tudi da premaga Rusijo. Težavo vidim v tem, da nimamo 11 igralcev, ki lahko ne glede na ime ali status v danem trenutku dajo največ reprezentanci. Sem optimist, Slovenija tradicionalno dobro igra okrog 10. oktobra. Jaz imam rojstni dan 11., zato sem toliko bolj pozoren. Glede napada, Šeško je supertalent, ne smemo pa nanj obesiti prevelikega bremena.«



Brane Oblak: »Potrebujemo zmage, kako bomo zmagovali, pa ne vem. Ta ekipa doslej ni pokazala veliko. Proti Hrvatom me je najbolj zmotilo, da je selektor poslal branilca Stojanovića v sredino kot polšpico. Res je dal en gol za klub, a to ni njegov položaj. Če bi Kek forsiral Šporarja, ki ni slab igralec, bi bilo mogoče še kaj od njega, tako pa ga daje v igro ravno toliko, da mu nič ne more reči. Šeško pa je pokazal, da je iz pravega testa.«

