Slovenci imajo vse v svojih nogah

Selitev iz Groningena v Amsterdam, kjer se bodo na tribune lahko vrnili tudi navijači, je slovenski reprezentanci v dvoranskem nogometu prinesla tekmo vseh tekem v skupinskem delu evropskega prvenstva. Današnji tretji dvoboj v skupini B proti Finski (17.30) ji lahko omogoči vse: uvrstitev v četrtfinale ali tudi nič. Pot domov. Kako med osmerico najboljših in kako na najlažji način ter brez pomoči drugih? Tudi zaradi vseh možnih kombinacij je za slovensko izhodišče ključno eno.

Slovenska reprezentanca ima vse v svojih nogah. FOTO: Uefa.com

»O svoji usodi želimo odločati sami. Razmišljamo le o zmagi, zato smo povsem osredotočeni na tekmo, ki jo nestrpno čakamo. Je posebna, ker se bomo srečali še s tretjim tekmecem z različno igralno filozofijo. Zato bomo nekoliko spremenili taktične zamisli, toda zelo pomembno je, kako močni bomo tudi v glavah,« je selektor Tomi Horvat z zvrhano mero drzne samozavesti razkril, kolikor je želel.

Pod taktirko 47-letnega Litijana lahko Slovenija ponovi uspeh izpred štirih let, ko jo je na domačem euru v četrtfinalu izločila Rusija. Formula je torej preprosta. Debitante na eurih je treba premagati, potem pa naj se Kazahstanci in Italijani dogovorijo, kdo bo drugi četrtfinalist. Ni nepomembno, kdo bo prvi v slovenski skupini, saj se bo v izločilnem delu križala s skupino A, v kateri je razred zase branilka naslova Portugalska. Resda je lahko še druga ali celo izpade (v primeru visokega poraza proti Ukrajini in zmagi Nizozemske proti že odpisani Srbiji), toda po dveh prepričljivih zmagah večina vidi evropske in svetovne prvake v finalu. Poraz Slovenije bi pomenil, da si v prvih dveh tekmah bojevita zasedba niti ni zaslužila napredovanja.

V primeru neodločenega izida bi bilo vse odvisno od razpleta dvoboja med Kazahstanom in Italijo. Italijane zanesljivo pelje naprej le zmaga, v primeru enakega števila točk s Slovenijo tudi razlika v golih. Če bo merilo večje število doseženih golov, bo v prednosti Slovenija.

Finci kot Slovenci, le malo slabši

Računic je veliko. O eni, ki je še na voljo, razmišljajo tudi Finci. Toda zaradi poraza z 2:6 proti Kazahstancem jim morda ne bo zadostovala niti zmaga, če bodo do treh točk prišli tudi azzurri. Finsko moštvo premore veliko »slovenskih« odlik.

Šteje tudi razlika v golih Kazahstan 2 1 1 0 10:6 4

Slovenija 2 0 2 0 6:6 2

Italija 2 0 2 0 5:5 2

Finska 2 0 1 1 5:9 1

»Je zelo agresivno, telesno močno, a ne bo veliko igralo z žogo v nogah,« ga je opisal eden od osmoljencev dvoboja z Italijo, strelec gola za vodstvo z 2:1 Nejc Hozjan. Pot do zmage bo trnova. »Nekaj pritiska čutimo, smo favoriti. Finci imajo podoben slog igre kot mi. Stavijo na nasprotne napade, toda naša prednost je večja kakovost,« je pred še eno tekmo življenja povedal mož iz stare garde v reprezentanci, 34-letni Denis Totošković. Kot edini sta si pred tretjimi tekmami v skupinah napredovanje že zagotovili Rusija in Gruzija, presenetljiva debitantka na velikih tekmovanjih.