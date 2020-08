Slovenci brez napredovanja

Nemec pobral vse v Mariboru

Beli na potezi

Lampert - Mihalčišin, Maribor 2020. Kako je zmagovalec Pirčevega memoriala matiral nasprotnika?



REŠITEV:

1.Dxf8+! in črni se je predal, ne da bi dočakal neizogiben konec po 1…Kd7 (1…Kxf8 2.Th8 mat) 2.De7+ Kc8 3.Th8+ De8 4.Txe8+ Td8 5.Txd8 mat.

S petim mestom v svoji diviziji je Slovenija sklenila nastope na letošnji prvi spletni olimpijadi v šahu. Za napredovanje v prvi kakovostni skupini je bila potrebna uvrstitev med prve tri, na koncu so bile to favorizirane reprezentance Španije, Nizozemske in Italije. Naši so bili po dveh dneh pričakovano še vedno v igri za ta podvig, saj so delili tretje mesto, pokopale pa so jih slabše predstave v odločilnih treh krogih.Začetek je bil za našo vrsto zelo dober, saj so v prvih dveh krogih proti Nizozemski in Španiji igrali neodločeno 3:3. Minimalen poraz z Italijo je bil sicer boleč, a ni pokopal upov na napredovanje. Po zmagah nad Estonijo, Jordanijo in Portugalsko so Slovenci potrebovali še tri dobre predstave zadnji dan, pri čemer so jih čakali nasprotniki po meri. Žal se je zataknilo že na začetku s porazom proti Švici.Naše tri sicer najboljše posamezniceinso doživele nepričakovane poraze in si pridelale zaostanek, ki ga ni bilo mogoče nadomestiti. S tem porazom so splavali po vodi vsi upi na napredovanje in Slovenija je do konca dosegla le še častno zmago nad Severno Makedonijo.Junak 23. izvedbe turnirja v spomin na legendarnega slovenskega velemojstraje postal 23-letni. Na turnirju, ki ga je priredil ŽŠK Maribor, je prikazal daleč najbolj suverene igre, vodil je tako rekoč od začetka do konca in je ob prestižni zmagi prišel tudi do želene velemojstrske norme. Ta je njegova tretja in hkrati zadnja, ki jo je potreboval za osvojitev najvišjega šahovskega naslova.Drugi je bil s pol točke zaostanka prvi favorit turnirja, Hrvat, ki v zadnjem krogu ni dosegel zmage, s katero bi se na vrhu izenačil z Nemcem. Najboljši domači šahist je bil na tretji stopnici, a glede na razplet turnirja je to zanj prej veliko razočaranje kot kar koli drugega. Osem krogov je namreč odigral zelo dobro in si pripravil odlično izhodišče, da z zmago v zadnji partiji tudi sam pride do sedmih točk, kolikor jih je dosegel zmagovalec. V tem primeru bi tudi sam osvojil velemojstrsko normo, ta bi bila njegova prva. A kljub belim figuram in dejstvu, da je bil proti mlajšemu klubskemu koleguizraziti favorit, očitno ni zdržal pritiska in je doživel presenetljiv poraz.