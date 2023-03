Slovenci bi pokvarili praznik Kazahstancem

Danes ob 16. uri po slovenskem času bo Uefa odprla boj za 17. evropsko prvenstvo, na katerem bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 igralo 24 reprezentanc. V boj se podaja 53 od 55 članic Uefe, saj je Nemčija že uvrščena na šampionat, Rusiji pa so to prepovedali zaradi napada na Ukrajino. Trnovo pot bodo odprli prav Slovenci. Ti se podajajo v boj za nastop na prvem euru po zgodovinskem letu 2000, ko je četa selektorja Srečka Katanca igrala v Beneluksu.

Na vsakem koraku veseli

Tudi med zadnjim druženjem v osrednji Aziji so selektor Matjaž Kek in njegovi aduti izžarevali samozavest in napovedali današnji lov na tri točke na specifično pokritem stadionu, na katerem domuje klub Astana. Kek je pripeljal slovensko odpravo v Azijo v posebnem obdobju za Kazahstance. Država, ki se ni dokončno »odločila«, ali bi izvedla svojo nacionalno »pomlad« po zgledu na nekatere druge republike nekdanje Sovjetske zveze ali pa bi dolgoročno sobivala z rusko manjšino – ta predstavlja približno 16 odstotkov prebivalstva v 20-milijonski državi –, namreč v teh dneh množično praznuje nekakšen vstop v novo leto, zato se Slovenci na vsakem koraku srečujejo z veselimi domačini, prazničnimi dogodki in posledično prometnimi zastoji.

Matjaž Kek in sodelavci so opazovali vadbo reprezentantov. FOTO: Leon Vidic

Toda to naj gostov ne bi zmedlo, seveda bodo želeli »pokvariti« praznik resda zelo prijaznim gostiteljem. Med sinočnjo generalko v Areni Astana so poskušali ohraniti dobro vzdušje, ki so ga zgradili ob koncu minulega leta na tekmah z Norveško, Švedsko, Romunijo in Črno goro.

»Ne čutimo pritiska, le veliko priložnost za podvig, na katerega dolgo čakamo nogometaši in navijači. Pripravljeni smo na vse, tako na umetno travo, ki je opazno hitrejša od naravne, na pokrit stadion, ki ponuja specifične razmere za igro, kot na morebitne pasti, ki nam jih pripravljajo Kazahstanci. Vem, da bomo odigrali odlično tekmo, naš cilj pa so tri točke in uspešen start kvalifikacij, saj želimo na euro 2024,« je zatrdil Adam Gnezda Čerin, član udarne Kekove enajsterice in najbolj stanoviten del trojčka Slovencev v majici Panathinaikosa. Marsikdo je presenečen nad izjavami, ki vejejo iz slovenskega tabora, saj te niso bile tako samozavestne že najmanj petnajst let.

Pričakujejo 20.000 navijačev

Kek razmišlja o sistemih igre 3-5-2 in 4-4-2, ne bo opustil igre z dvema napadalcema, ki mu je pred dobrim desetletjem prinesla nastop na mundialu v Južni Afriki. Kdo bo dobil priložnost ob solnograškem dragulju Benjaminu Šešku? Najbližje temu se zdi Andres Vombergar, ki igra v najmočnejšem prvenstvu med vsemi slovenskimi napadalci. Tudi med sedemurnim poletom od Ljubljane do Astane je izžareval energijo in se sproščeno pogovarjal o izzivih, ki čakajo nanj tako pod dežnikom Uefe kot v argentinskem prvenstvu. Kako ne bi bil navdušen: za eno od tekem San Lorenza so navijači zaprosili za 1,2 milijona vstopnic, tako močna evforija vlada v Argentini po osvojitvi naslova svetovnega prvaka v Katarju.

20.000 gledalcev naj bi se danes zbralo ob prijetnejši temperaturi blizu ničle.

Obetavno je tudi na nebu: če je Slovence v torek pričakala temperatura -18 stopinj Celzija, naj bi se drevi ob 21. uri po lokalnem času spustila le malenkost pod ničlo in približno 20.000 gledalcev ne bo zeblo. Enajsterica Slovenije (4-4-2): Oblak; Balkovec, Blažič, Bijol, Karničnik; Verbič, Gnezda Čerin, Lovrić, Stojanović; Šeško, Vombergar.