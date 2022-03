Slovence čaka huda bitka že na treningu

V Planici smučarski skakalci v povprečju resda letijo najdlje, toda z največjimi daljavami se lahko že debelo desetletje pohvalijo v Vikersundu. Tamkajšnja pošast, kakor so Norvežani poimenovali svojo velikanko, si od leta 2011 lasti svetovni rekord in odtlej tudi naziv največje letalnice na svetu.

V Vikersundu se bo jutri z dvema serijama za uradni trening (13.15) in kvalifikacijami (15.50) začelo 27. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, na katerem bodo Slovenci znova merili visoko. Strokovno vodstvo naše reprezentance z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto na čelu je za spektakel na pošasti prijavilo šest skakalcev, ob Lovru Kosu, Anžetu Lanišku in Timiju Zajcu še vse tri brate Prevc – Ceneta, Domna in Petra, od katerih bodo lahko tako na posamični tekmi (s po dvema serijama v petek in soboto) kot tudi na nedeljski ekipni preizkušnji (vsak dan z začetkom ob 16.30) tekmovali le štirje. Med slovenskimi orli se bo tako hud boj za vstopnice na tekmah vnovič vnel že na treningu.

Naslov svetovnega prvaka bo branil Nemec Karl Geiger, ki je z zmagoslavjem v Planici 2020 presenetil vse po vrsti, saj ni veljal za izrazitega letalca na smučeh. Toda bavarski šampion je dokazal, da ni le mojster za manjše skakalnice, temveč tudi za največje. Geiger je tudi najlepši primer za to, da se takrat, kadar veter piha tekmovalcem v hrbet (takšne razmere gre v prihodnjih večerih pričakovati tudi v Vikersundu), trenutna forma in silovit odriv bolj izrazita kot same letalske sposobnosti.

Najboljša ločilo zgolj pol točke

Toda bitka za zlato lovoriko bi bila pred petnajstimi meseci na letalnici bratov Gorišek težko bolj izenačena. Norveški as Halvor Egner Granerud je namreč po dveh tekmovalnih dneh in štirih poletih za nemškim prvakom zaostal za pičle 0,5 točke!

Bavarsko slavje je z bronasto kolajno dopolnil Geigerjev dobri prijatelj in sostanovalec na tekmovanjih Markus Eisenbichler, najvišje uvrščeni Slovenec pa je bil Anže Lanišek na 12. mestu. Bor Pavlovčič, ki se po poletnem boju s kilogrami ne more prebiti v udarno moštvo, je bil 20., mesto pred Domnom Prevcem. Timi Zajc je ostal z dvema poletoma prikovan na 30. mestu, potem ko so ga – osvežimo spomin – vodilni možje v naših skokih izključili s prvenstva, ker je po prvih dveh serijah na družabnem omrežju izrazil nezadovoljstvo nad tedanjim selektorjem Gorazdom Bertoncljem.

Ob branilcih kolajn iz Planice 2020 bosta na norveški pošasti v ožjem krogu favoritov tudi japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši in avstrijski svetovni rekorder Stefan Kraft, ki je v svojo korist odločil nedavno turnejo Raw Air. »Za menoj je pet nepozabnih dni. Skupna zmaga na turneji me zelo veseli, zaradi tretjega mesta za konec v Oslu pa sem dvojno srečen.

Moram reči, da po težavah, ki sem jih imel, spet izjemno uživam v skokih. Lepo je s takšnimi občutki in formo iti na svetovno prvenstvo v poletih,« je dobro razpoložen 28-letni Avstrijec. Že zaradi svetovnega rekorda (253,5 m), ki ga je pred petimi leti dosegel prav v Vikersundu, ima seveda čudovite spomine na norveško velikanko.