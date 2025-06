Slovan pokoril konkurenco

Pri rokometnem društvu Slovan so dočakali prvi naslov slovenskih prvakov, potem ko so bili leta 1980 najboljši v nekdanji Jugoslaviji. Z zmago v Velenju na drugi tekmi finala lige NLB z 29:26 so osvojili dvojno krono, saj so bili najboljši tudi v pokalu Slovenije. Prišel, videl, zmagal. Uroš Zorman je uresničil zamisel župana Zorana Jankovića in Ljubljani prinesel prvi rokometni naslov po Prulah leta 2002. Ambicije pa so s tem samo še narasle, kot se je izvedelo v zakulisju Rdeče dvorane.

Gorenje je več kot dostojno predalo krono Slovanu. »Borili smo se po najboljših močeh. Mi smo svoje storili, ko smo v polfinalu izločili Celjane,« je bil z razpletom zadovoljen eden od domačih navijačev, ki se boji, da bo Slovan še dolgo previsoka ovira za vse. Njegov strah je upravičen, če je soditi po besedah Jankovića, ki si je ogledal tekmo: »To je šele začetek.«

5 klubov je doslej osvojilo naslov: Celje (26), Gorenje (5), Prule, Cimos, Slovan (po 1).

Janković je lansko pomlad prepričal Zormana, da je zapustil Trimo, in klubu zagotovil finančno injekcijo, s katero so na Kodeljevo prišle močne okrepitve s hrvaškim zvezdnikom Ilijo Brozovićem na čelu, ki je takoj prevzel vlogo kapetana. Slovanu je šla na roko sprememba tekmovalnega sistema, povsem na novo sestavljena ekipa je imela čas za uigravanje in rast. Končnico je dočakala pripravljena in v njej pometla s konkurenco.

Dolenec s parketa v pisarno

Z naslovom si je zagotovila nastop v EHF evropski ligi, toda Janković utegne vodstvo RZS prepričati, da zaprosi EHF za povabilo v ligo prvakov. V tem primeru bo treba sestaviti še precej močnejšo ekipo. Znano je, da jo zapušča glavni organizator igre Jaka Malus, zamenjal ga bo nekdanji šampion lige prvakov Staš Skube. Prihajata tudi reprezentanta Tadej Kljun in Gal Marguč. Jure Dolenec, ki je z novo lovoriko končal kariero in bo prevzel vlogo direktorja, ima dovolj izkušenj, znanja in poznanstev, da bo lahko novačil igralce. Za finance bo sicer še naprej skrbel srebrni junak eura 2004 Beno Lapajne.

Zorman in igralci so oblekli črne majice z napisom Prvaki. Zasluženo, v sezoni so izgubili tri tekme, nazadnje 20. decembra lani doma z Ribnico. »Fantom vsa čast. Bil sem zahteven, ampak na koncu se je obrestovalo. Dvojna krona, to že dolgo ni uspelo nikomur. Mediji ste nas razglasili za favorite, ampak imeli smo 13 novih igralcev, nov trenerski štab, ni bilo lahko sestaviti vseh koščkov mozaika. Res pa je, da ima ta ekipa veliko srce,« je črto potegnil Zorman, povsem preznojen v polni dvorani, zato mu je prijalo, ko ga je z ledeno prho presenetil Malus.