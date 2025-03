Slovaki občudujejo slovenski moštveni duh

Zadnja jesen je močno oživela nogometno Bratislavo, domači Slovan je igral v skupinskem delu lige prvakov, na stadionu Opečnato polje so bile tribune za 22.500 gledalcev do vrha polne ob spektakularnih gostovanjih Manchester Cityja, Milana, zagrebškega Dinama, Stuttgarta, ... Občinstvo se je razvadilo in se očitno pretirano ne vznemirja v pričakovanju dvoboja Slovaška – Slovenija, za katerega so prodali 11.000 vstopnic.

Sicer pa je nogometni koledar v slovaški metropoli prav v teh dneh zelo pisan, povrh je še vidneje pod drobnogledom, ker se je ustavilo hokejsko kolesje: prvič v bogati zgodovini kluba se Slovan namreč na ledeni ploskvi ni uvrstil v končnico domačega ligaškega tekmovanja.

Osrednja junaka slovaškega derbija Slovan – Trnava sta bila slovenska reprezentanta Kenan Bajrić in Adrian Zeljković

In nogometni Slovan? V največjem nogometnem derbiju države je v nedeljo proti Trnavi na koncu izruval točko, potem ko je Kenan Bajrić zabil gol za izenačenje na 1:1 v 7. minuti sodnikovega podaljška. Strelec za vodstvo gostov je bil Adrian Zeljković, zdaj prav tako na seznamu našega selektorja Matjaža Keka. Dan po derbiju pa so na svečani prireditvi razglasili še najboljše slovaške nogometaše leta 2024, nikakor ni presenečalo, da je vrh drugič zapored osvojil Stanislav Lobotka, zvezdnik Napolija v italijanskem prvenstvu.

Odmevna romanca

Tridesetletnik iz Trenčina bo tudi med udarnimi aduti domače izbrane vrste na jutrišnji tekmi (20.45) proti Sloveniji, v zadnjih tednih pa na Slovaškem vsaj toliko kot njegov nogometni učinek pri drugouvrščenem moštvu serie A (1. Inter 64, 2. Napoli 61, 3. Atalanta 58 itn.) odmeva romanca s Simono Leskovsko, uslužbenko Slovaške nogometne zveze v oddelku za stike z javnostjo. Moderatorka je še med lanskim eurom ob številnih namigih, kako gledajo reprezentanti na dnevno navzočnost privlačne temnolaske, dejala, da si med nogometaši ne bo našla partnerja, a pozneje je preskočila iskrica naklonjenosti prav s tistim najbolj cenjenim zvezdnikom slovaške izbrane vrste ...

A kakorkoli, na igrišču največjega štadiona v državi bo štel predvsem učinek moštva in to se pod vodstvom selektorja Francesca Calzone v svojem baznem taboru v okolici Bratislave zelo resno pripravlja. »Zelo spoštujem slovensko reprezentanco, mar ni bila na zadnjem euru korak pred izločitvijo močne Portugalske,« je v pričakovanju jutrišnjega večera poudaril 22-letni Adam Obert.

Ta branilec pripada novemu valu slovaških nogometašev, je tudi eden številnih akterjev četrtkove tekme, ki igrajo pri klubih italijanske serie A. Obert je član obrambne verige Cagliarija, napadalec Ondrej Duda, denimo, pa zabija gole za Verono in tako je bil ob zadnjem koncu tedna edini strelec ob zmagi svojega moštva z 1:0 proti Bijolovem in Lovrićevem Udineseju.