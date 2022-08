Slobodan Subotić Piksi spet izbral državo z morsko obalo

»Pogrešal sem adrenalin, ki ga prinaša delo v klubu, torej tudi vsakodnevne treninge in tekme,« nam je pojasnil Slobodan Subotić Piksi, zakaj je položaj svetovalca in direktorja reprezentanc Slonokoščene obale zamenjal za položaj klubskega trenerja na Cipru, kjer bo v novi sezoni vodil tamkajšnji Apoel.

»Petros Palmas, njegov oče je bil svojčas igralec Arisa, je velik podpornik košarke na Cipru, ima tudi svoje podjetje. Spomni se me, ko sem tudi sam igral za Aris. Pred štirimi meseci me je tako kontaktiral in predstavil smele načrte, ki jih ima s klubom. Povedal sem mu, da sem pogodbeno še vedno vezan na Košarkarsko zvezo Slonokoščene obale in da se slišiva, ko končam, saj sem želel ostati osredotočen na delo v Afriki. Ostala sva v stiku, pozorno je še naprej spremljal moje tekme s Slonokoščeno obalo, mi čestital ob zmagah. Ko sem zaključil v Afriki, sva se spet slišala, minuli mesec pa smo se domenili in podpisali pogodbo,« nadaljuje Piksi.

»Odhajam v okolje, ki ga dejansko poznam, gre za grško govorno sredino, na Cipru imam tudi veliko prijateljev, tu sem bil tudi na počitnicah, tudi košarkarske kampe sem vodil na tem otoku. Veselim se novega izziva,« priznava Subotić. Ekipo bo zbral 16. avgusta, priprave bodo opravili doma. Imeli so možnost, da se prijavijo v Fibino tekmovanje, a so se prijazno zahvalili.

»Imamo ekipo, s katero bo treba delati. Ciprska košarka ne sodi v evropski vrh, a želijo narediti korak naprej. Letos so dovoljeni štirje tujci v ekipi, sam sem v ekipo pripeljal Davorja Konjevića, nekdanjega igralca Heliosa. Na Cipru živi tudi precej grških košarkarjev, ki so si tu ustvarili dom,« se Subotić veseli novega izziva. Spet pa je izbral državo, ki premore morje. »Vsi vedo, da ne maram mraza, raje sem na toplem. Dokler lahko izbiram in dokler me to veseli, dokler obožujem zvok žoge, ki udarja ob parket, bom to delal,« Piksi o tem, da še kako uživa v košarki. Na Ciper s sabo prinaša tudi lepe spomine, ki si jih je nabral v Afriki, kjer je več kot leto dni deloval kot direktor reprezentanc Slonokoščene obale. Spoznali so ga, ko je pri njih predaval. S svojim nastopom, prisotnostjo in bogatim znanjem jih je navdušil.

Razmere za delo v Slonokoščeni obali so resda zahtevne, dvoran skorajda ni, trenirajo na betonu, tudi navsezgodaj zjutraj. Piksija pa je država Slonokoščena obala očarala, tudi temperature, okoli 30 se gibljejo vse leto, zaradi svoje geografske širine pa je na voljo tudi eksotično sadje. Navdušili so ga domačini, ki so skromni, a srčni. »V državi je tako, da sta dva sloja: superbogati in superrevni. Zdaj počasi, a zanesljivo nastaja tudi tisti srednji sloj, v državo se vračajo številni, ki so šli na delo v tujino,« še doda Piksi Subotić, ki bo 15. avgusta dopolnil 66 let.