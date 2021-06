Slikanje ni razkrilo hujše poškodbe: »Dokler sem na dirki, se bom boril«

Roglič bo nadaljeval Tour

Slovenski kolesarje v pogovoru za svojo ekipo Jumbo-Visma dejal, da v današnjem padcu ni utrpel zloma . Slikanje ni razkrilo nobene hujše poškodbe, zato bo slovenski šampion nadaljeval dirko po Franciji.Izkazalo se je, da je Rogliča približno deset km pred ciljem tretje etape zbil in podrl na tlaMočno potolčen in z odrgninami po levi rami in boku je Roglič nadaljeval etapo ter prišel v cilj etape.»Na srečo je vse še v enem kosu in ni nič zlomljenega. Sicer sem popolnoma odprt po telesu. Ni bil najboljši dan, a lahko nadaljujemo,« je po prihodu s slikanja povedal Roglič, je na Twitter objavila nizozemska ekipa.»Colbrelli me je zbil s telesom. To ni bilo potrebno. A bilo je zelo stresno na teh ozkih ulicah,« je vzrok grdega padca opisal kapetan Jumba Visme. »Nihče si ne zasluži padca po toliko treninga. Nadaljeval bom. Dokler sem na dirki, se bom boril,« je odločen zasavski orel.