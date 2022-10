Slavje ob 30. rojstnem dnevu po sezoni

V pričakovanju uvodne tekme alpskih smučarjev v poolimpijski sezoni je med slovenskimi tekmovalci na prizorišču v Söldnu na Tirolskem najpogosteje omenjan Žan Kranjec. Srebrni olimpijec z letošnjih iger na Kitajskem se je najbolj približal izjemnemu Marcu Odermattu, po upokojitvi teniškega velikana Rogerja Federerja zdaj prvemu zvezdniku švicarskega športa. S Kranjcem smo se tako tik pred jutrišnjo premiero pogovarjali o omenjenem velikem tekmecu kot tudi pričakovanjih v sezoni ter še o prostem času v zadnjih dveh dneh pred prvo tekmo sezone.

Žan, pred vrati je ta uvodni veleslalom, torej preizkušnja v vaši udarni disciplini, kmalu, 15. novembra, pa boste praznovali jubilejni 30. rojstni dan. Koliko je vznemirjenja pred premiero, koliko že razmišljate o lepem osebnem prazniku?

»Nobena stvar me še ne vznemirja, morda pa vendarle za odtenek bolj prva tekma v sezoni, ki je dejansko pred vrati. Tridesetletnica bo tudi lepa, a praznovanje nameravam preložiti na konec sezone in upam, da bom takrat imel še več razlogov za dobro voljo. Torej ne le zaradi 30. rojstnega dne.«

Kako je s taktičnim načrtom na prvi tekmi? Trener pravi, samo da se Žan pravočasno zbudi na progi in potem res ni skrbi.

»Ne skrivam, na treningu sem dobil to samozaupanje, to vsekakor potrebujem v nedeljo v startni hišici. Potem pa se odtrgati z verige, napadati na polno in pokazati na smučeh vse, kar zmorem.«

Kaj pa tekmeci, predvsem Marco Odermatt je bil v prejšnji sezoni res močan. Sta se v zadnjem času kaj pogovarjala, v kakšnih stikih sta pravzaprav?

»Pri njem načeloma ne vem, kako je zdaj pripravljen. Sva pa v redu, pogovarjava se, ko se srečava, ne kličeva pa se po telefonu. Seveda verjamem, da je dobro pripravljen. Tako kot tudi drugi, denimo Henrik Kristoffersen in Alexis Pinturault. Ah, pravzaprav gre za cel kup fantov, ki so tu lahko hitri.«

Po četrtkovem večernem prihodu v Sölden sta za vas dva dneva do tekme. Kaj se dogaja v tem času?

»Po treh dneh smučanja je prost dan v petek dobro del. S Štefanom Hadalinom sva imela še lažji kondicijski trening, malo sprostitve, počitka, še nekaj obveznosti okrog fotografiranja za sezono. Prav pride, da ni nabitega urnika od jutra do večera. V soboto pa bomo opravili še en krajši trening na snegu.«

Kaj pa ko na prizorišču zares napoči čas za sprostitev?

»Zelo rad se v miru naspim, uživam v zajtrku brez hitenja, spijem kavico. Potem pa je odvisno od dnevnega urnika, če je takrat v načrtu kakšen kondicijski trening. Drugače pa si vzamem čas za ogled kakšnega filma, pri reprezentanci se družimo.«