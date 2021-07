Sladke skrbi dvojca Šuler-Rožman

Brez pritiskov

Pihler zabijal kot vrhunski strelec Izidi 2. kroga 1. SNL – Maribor : Domžale 3:1 (Aleks Pihler 14., 36., Rudi Požeg Vancaš 31.; Zeni Husmani 54.; rdeči karton: Senijad Ibričić, Domžale, 25.), Kalcer Radomlje : Olimpija 1:1 (Andrej Pogačar 22.; Sava Petrov 18.), Koper : Mura 3:2, Bravo : Aluminij 0:0, CB24 Tabor : Celje 0:1; vrstni red: Maribor 6, Koper 4, CB24 Tabor in Celje po 3, Radomlje, Aluminij in Bravo po 2, Olimpija 1, Domžale in Mura po 0. Pari 3. kroga: Aluminij – Kalcer Radomlje (30. t. m.), Mura – Bravo, Celje – Koper (oba 31. t. m.), Domžale – CB24 Tabor, Olimpija – Maribor (oba 1. avgusta).

Mariborčani so v 1. SNL zavzeli vrh s privlačno igro, še neuigrani Olimpiji je ob tekmi manj že spodrsnilo proti novincem Radomljanom. Prvak Mura je zadnja! To je po dveh krogih nogometnega prvenstva izkupiček favoritov za naslov prvaka. Ritem Evropa-liga je na domačem prizorišču najbolj škodoval šampionom iz Prekmurja, tudi Ljubljančanom je prvi evropski dvoboj vzel ščepec moči, a še več tradicionalno zapoznelo sestavljanje moštva.V Ljudskem vrtu si kljub grožnji po kar hitrem evropskem slovesu – švedski Hammarby spada v kategorijo moštev, ki niso zaželen tekmec – lahko manejo roke. Športni direktorin trenersta začrtala smer na igrišču (res ima šampionske obrise), a težje odločitve, te bi utegnile za seboj povleči veliko užaljenosti, bodo prišle po slovesu od kvalifikacij za konferenčno ligo. Mariborčani sicer niso toliko slabši od Hammarbyja, v četrtek lahko nadomestijo zaostanek z 1:3, toda na vidiku je avgustovsko kadrovanje v drugo smer – odhodov. Rožman je v petih julijskih tekmah uporabil 23 nogometašev (brez), česar si ne more privoščiti nihče od domačih tekmecev.Mariborsko razkošje ni vzdržno na daljši rok, še posebno ker je med njimi veliko igralcev z višjo plačo, ki niso v načrtih za prihodnost, in jim je kaj malo mar za treniranje za ohranjanje ostre konkurence. Dolga klop so sanje za trenerje, ki imajo avtoriteto in igralske izkušnje iz boja za preživetje v moštvu. Rožmanu manjkajo slednje, toda zato ima ob sebi Šulerja. Na zunaj se odlično dopolnjujeta.Štorčan ima kljub mladosti za seboj domala vrhunsko učno dobo pri Rijeki, slab mesec starejši Korošec (oba sta letnik 1983) je na lastni koži občutil, kaj pomeni igralska selekcijska bitka. Njuna največja prednost je splošno vzdušje v klubu in okoli njega, ki omogoča ustvarjalno delo brez večjih zunanjih pritiskov. Predvsem zaradi zavedanja, da je napočil trenutek za novi Maribor, bolj domač, mariborski, in za igro, ki je privlačna tudi za gledalce, za oglaševalce in pridobivanje simpatij. Kar bi lahko v seštevku bilo tudi dovolj za vrnitev ligaškega primata. Že v nedeljo v prvem velikem derbiju sezone proti gostiteljici Olimpiji bo marsikaj bolj odkrito.