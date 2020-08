Slaba novica za Primoža Rogliča pred Tourom

Nizozemec Steven Kruijswijk ne bo nastopil na letošnji kolesarski dirki po Franciji, ki se bo 29. avgusta začela v Nici. Lani tretjeuvrščeni v skupnem seštevku si je nedavno na kriteriju Dauphine zlomil ramo, zato na dirki ne more nastopiti, so danes potrdili v njegovem moštvu Jumbo-Visma.



»Posledice padca so hujše, kot smo sprva mislili. Ob odrgninah imam tudi zlom in najprej se moram pozdraviti,« je dejal 33-letni Kruijswijk. S tem pa je slovenski as Primož Roglič, ki velja za enega od favoritov za končno zmago, ostal brez pomembnega pomočnika na francoski pentlji.



Od lani najboljših bo tako nastopil le branilec Egan Bernal iz Kolumbije. Ob Bernalu in Kruijswijku je na koncu namreč na zmagovalnem odru na drugi stopnički stal še Geraint Thomas, ki se tako kot štirikratni zmagovalec Chris Froome ni uvrstil v ekipo Ineos-Grenadiers.



Vprašljiv je tudi nastop lani četrtega Nemca Emanuela Buchmanna (Bora), ki je prav tako padel na kriteriju Dauphine.

Mezgec prvič

Nastopil pa bo še en slovenski kolesar. Luka Mezgec se je pričakovano znašel na seznamu osmerice za nastop na dirki po Franciji, je v izjavi za javnost objavilo njegovo moštvo Mitchelton-Scott.



Mezgec bo tako prvič nastopil na največji kolesarski dirki na svetu in bo glavni adut moštva v boju za etapne zmage na ravninskih etapah.



Na dirki po Franciji bosta poleg Rogliča in Mezgeca nastopila še Tadej Pogačar ter Jan Polanc (oba UAE Team Emirates), pridružil pa se jim bo zagotovo tudi Matej Mohorič z Bahrain-McLarnom, ki pa še ni potrdil ekipe.



Dirka po Franciji se bo začela v soboto, 29. avgusta, in bo potekala vse do 20. septembra.