Slaba Murina popotnica za tekmo v Razgradu

Novi trener Kopra Zoran Zeljković je obetavno začel svojo krstno prvoligaško sezono. FOTO: Blaž Samec

V Sp. Šiški še drugič brez golov Izidi 2. kroga 1. SNL – Koper : Mura 3:2 (Nardin Mulahusejnović 12., Kaheem Parris 39., Maks Barišić 62.; Kai Cipot 1., 48.), Bravo : Aluminij 0:0, CB24 Tabor : Celje 0:1 (Žan Medved 48., 11-m), Kalcer Radomlje – Olimpija, Maribor – Domžale (večerni tekmi); vrstni red: Koper 4, CB24 Tabor, Maribor in Celje po 3, Aluminij in Bravo po 2, Radomlje 1, Domžale (–1) in Olimpija (–1) po 0.

Pari 3. kroga: Aluminij – Kalcer Radomlje (30. t. m.), Mura – Bravo, Celje – Koper (oba 31. t. m.), Domžale – CB24 Tabor, Olimpija – Maribor (oba 1. avgusta).

Tri gole je merska enota slovenskega nogometnega prvaka Mure v 1. SNL po prvih dveh krogih. Prekmurci so po domačem porazu z 0:3 proti sežanskemu Taboru prejeli tri gole še od drugega primorskega prvoligaša: na koprski Bonifiki so izgubili z 2:3. Po 180 minutah so še brez ene samcate točke.Ne prav spodbudna popotnica za črno-bele, ki bodo jutri odpotovali v bolgarski Razgrad, kjer bodo v sredo igrali povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov z Ludogorcem. Prvi dvoboj v Murski Soboti se je razpletel brez golov. Bolgarski prvak je prvenstvo odprl sinoči v Plovdivu proti podprvaku Lokomotivi.V Evropi je soboška mreža nedotaknjena že tri tekme oziroma 270 minut. Doma je druga pesem, kot da bi bila vrata širša od 732 cm in višja od 244 cm.»Če zabiješ dva gola v Kopru in ne zmagaš, je nekaj čudnega,« je bil tudi za vselej natančnega in doslednega trenerja Muredvoboj na Bonifiki vse prej kot običajen. Prav neverjetno je, kako črno-beli niso tekme izpeljali rutinsko, potem ko so že po 49 sekundah prišli do vodstva z 1:0.je imenitno globinsko podajospremenil v svoj prvi gol.Izenačenje je viselo v zrakuNi v navadi, da Šimundževo moštvo po vodstvu iz rok izpusti takšno priložnost. Ob prednosti z 1:0 bi lahko Mura mirne duše uveljavila svoj slog igre, ki ga ob takšnih izhodiščih zaznamuje disciplinirana in čvrsta obramba z bliskovitimi nasprotnimi napadi.Toda v Kopru je zavel nov, Zeljkovićev veter. Novinec na trenerskem stolčku v 1. SNL ​je s pomlajeno zasedbo nenehoma ustvarjal prepih v soboški obrambni vrsti, ki sta jo že v prvem polčasu prelisičila v prejšnji sezoni najboljši strelecin zanerešljiva uganka, hitronogi JamajčanManjši Šimundževi igralni popravki so v drugem polčasu prinesli boljšo Muro, ki je tudi hitro izenačila po še drugem zadetku starejšega od bratov Cipot (tudi mlajšije bil v zadnjih 20 minutah odličen), todaje kmalu izkoristil še en trenutek nezbranosti in po lepi akciji zvrnil Koprčane v prednost. Na koncu je Prekmurcem zmanjkalo tudi sreče. Izenačenje je viselo v zraku, a tekma je bila kljub sedemminutnemu podaljšku prekratka za tretji soboški gol.A kdo ve, koliko minut bo treba igrati Šiškarjem in Kidričanom, da bodo prvič zadeli v novi sezoni. Po 180 minutah so streljali s praznimi naboji.