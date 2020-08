Slab dan prvaka, vrnitev veterana

Svetovni prvak v motokrosističnem razredu MXGP Tim Gajser (Honda) verjetno ne pomni, kdaj je imel na progi toliko težav kot v prvi vožnji VN Rige v Kegumsu. Te so mu preprečile odmevno uvrstitev, na koncu je odstopil. V drugo je bil precej boljši, osvojil peto mesto, skupaj je bil 13. Zmagal je italijanski veteran Antonio Cairoli, ki je izkoristil napako Jeffreyja Herlingsa (oba KTM).



Ta je z drugim mestom sicer okrepil vodstvo v skupnem seštevku, pred Gajserjem ima 28 točk prednosti. Naslednja dirka in že tretja zapored v Latviji bo v nedeljo, takrat za VN Kegumsa. Gajser je sicer začel solidno in bil po startu osmi (položaj je izbiral peti), a potem je začel nizati napake, zdrsnil na 22. mesto, enkrat grdo padel na hrbet in naposled končal brez točk. Preden je svojo hondo predčasno pospravil v garažo, je imel kar štiri kroge zaostanka. Prvo vožnjo je dobil Cairoli, Herlings se je s 13. mesta prebil na tretje. Drugi je bil Romain Febvre (Kawasaki). »Zame je zelo pomembno, da začnem v ospredju, ker v gneči na sredini težko najdem pravo linijo. Upam, da bom na koncu vsaj na stopničkah, ker smo bili prejšnjo nedeljo res slabi,« je po prvi vožnji povedal 34-letni Cairoli, ki mu je šlo na roko, da se je na začetku vodilnemu ekipnemu tekmecu, novincu Jorgeju Pradu, pokvarilo sprednje kolo.



Cairoli, ki ga tarejo poškodbe kolena, je zmagal prvič po 12. maju lani. Tudi druga vožnja se je začela po željah Cairolija, ki se je izstrelil v vodstvo. Kmalu ga je začel loviti Herlings, Gajser je bil na devetem mestu. Herlings je švignil mimo Italijana, to je uspelo tudi Arminasu Jasikonisu (Husqvarna). Gajser je končno ujel ritem in nizal dobre čase. Prehitel je kolega iz garaže Mitcha Evansa in zasedel sedmo mesto. Kmalu je spretno ugnal Iva Monticellija (GASGAS). Pognal se je za petim Clementom Desallom (Bel, Kawasaki), ki je imel pet sekund prednosti. Ta je hitro skopnela in dobrih šest minut pred koncem je Slovenec šel tudi mimo njega. Naprej ni šlo, saj je bil Jeremy Seewer (Švi, Yamaha) predaleč.

Drama na koncu

Toda na vrhu se je tri kroge pred koncem zgodil preobrat. Herlings je na ovinku zdrsnil, ko je na tleh obračal motor, je zaprl pot Cairoliju, mimo njiju pa sta odpeljala Jasikonis in Seewer. Herlings je vedel, da mora za končno zmago prehiteti Švicarja, vendar je ta zdržal pritisk in omogočil slavje Cairoliju.



»Zasledoval sem Jasikonisa in v zadnjem trenutku zagledal Herlingsa, hotel sem na hitro spremeniti linijo, ob tem sem si spet zvil koleno. Boli me, ampak vesel sem, da sem naposled spet prvi,« je povedal devetkratni svetovni prvak Cairoli, ki je vpisal že 90. zmago v karieri. Herlings jih ima 88, Gajser je pri 19. Herlings (170) ima v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo pred Gajserjem (142) zdaj že kar veliko prednost 28 točk (prej 4). Tretji je Cairoli (129), četrti Jasikonis (121) in peti Seewer (120).