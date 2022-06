Skupaj na pivo in nad Tadeja Pogačarja

Skupina kolesarjev je vedno močnejša od enega, pravi stara kolesarska modrost, in na to pred 109. Tourom računajo tudi v ekipi Jumbo Visma Primoža Rogliča. Nizozemska zasedba naj bi s slovenskim asom, velikim danskim upom Jonasom Vingegaardom in belgijskim zvezdnikom Woutom van Aertom sestavila koalicijo, ki naj bi s prestola vrgla kralja dirke po Franciji zadnjih dveh let Tadeja Pogačarja.

Stara kolesarska modrost pravi tudi, da je najboljša pot do vrhunskih rezultatov jasno začrtana hierarhija v ekipi po načelu vsi za enega, eden za vse. Tako ekipa UAE deluje že od sezone 2019, ko je Pogačar pokazal, da je za nekaj razredov močnejši od moštvenih kolegov in tudi od večine tekmecev. In njegova prevlada, ki se je začela s šokantnim zasukom v predzadnji etapi Toura 2020, na kateri je Roglič ostal brez rumene majice, je Jumbo Vismo prisilila v iskanje novih poti na vrh. Lani ji je načrte uničil Rogličev padec v 3. etapi, ali so se letos odločili za pravo strategijo, bodo pokazali naslednji trije tedni.

Pred jutrišnjim startom v Københavnu njihova najava, da ne bodo lovili samo rumene majice, temveč tudi zeleno, ter da vodja ekipe ni eden, temveč dva ali celo trije, vzbuja številne pomisleke. Zato se je novinarska konferenca Jumba Visme vrtela predvsem okoli vprašanja, kako bodo uskladili interese Rogliča, ki se tretje leto zapored podaja v boj za rumeno majico, Vingegaarda, ki bo kot sokapetan prvič startal s to ambicijo, in van Aerta, ki naj bi pomagal obema, a se tudi boril za etapne zmage in leteče cilje v boju za zeleno opravo.

»Wout je 100-odstotno predan ekipi, pomagali bomo drug drugemu, vemo, zakaj smo tukaj, kaj je naš prvi cilj. Ko bo imel proste roke, bo izziv tudi dirka za zeleno majico,« je Roglič dal vedeti, da je v »koalicijski pogodbi« na prvo mesto postavljena njegova rumena majica. Ali Vingegaardova?

Drug drugega delata močnejšega

»Drug drugega delava močnejšega. Jonas je izjemno močan, če imaš močne posameznike, je tudi ekipa močnejša. Sicer pa sva z Jonasom izjemna prijatelja,« 32-letni Kisovčan pričakuje, da ne bo težav, ko bo prišel čas, da se eden podredi drugemu. Ne nazadnje ima s 25-letnim Dancem, ki je lani njegov odstop unovčil s končnim 2. mestom, skupni cilj, premagati Pogačarja, ki je bil v zadnjih dveh letih premočan za oba. »Vsak od nas ima veliko odlik, če bomo vsi dali vse od sebe in bomo dobro sodelovali, verjamem, da ga lahko premagamo,« je pred začetkom svojega petega Toura odločen Roglič, ki mu je pritrdil tudi Vingegaard.

»S Primožem sva dobra prijatelja tudi zunaj dirk, skupaj sva bila dva tedna v Tignesu, tam sta bili najini družini, lahko spijeva kakšno pivo na balkonu, uživava v druženju. Je pa velika razlika, če sva na dirki dva proti enemu, lani je Primož hitro odstopil. V dirko gremo z dvema kapetanoma in verjamem, da lahko izzovemo Pogačarja,« je povedal Vingegaard, ki bo zelo motiviran za uvodno 13,2 km dolgo vožnjo na čas na domačih cestah.

Tudi Roglič komaj čaka, da bo namesto prek videopovezav spregovoril na dirki, in dobro ve, da papir prenese vse, na cesti pa se hitro vidi, kdo kam sodi v kolesarski koaliciji. Na žalost pa bo Tour, kot kaže, krojil tudi covid-19. Zaradi pozitivnega testa je doma ostal športni direktor Jumba Visme Merijn Zeeman, pri Pogačarjevi ekipi UAE pa so morali izkušenega italijanskega kolesarja Mattea Trentina nadomestiti z Marcom Hirschijem.