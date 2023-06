Škoda: sanje navijačev Cedevite Olimpije so splavale po vodi

Košarkarji Cedevite Olimpije so drugo leto zaporedoma ligo Aba končali po odločilni tretji polfinalni tekmi. Lani jih je izločila Crvena zvezda, letos pa Partizan. Črno-beli Beograjčani so danes slavili z 90:71. V finalu lige Aba na tri zmage bosta tudi letos igrala Crvena zvezda in Partizan. Oba imata po šest naslovov. Crvena zvezda lahko pride to tretjega zaporednega, Partizan pa do prvega po desetih letih.

Cedevita Olimpija se bo zdaj posvetila finalu lige Nova KBM, kjer je rezultat v zmagah s Helios Suns izenačen na 1:1. Tretja tekma v nizu na tri zmage bo v četrtek v Domžalah. Ljubljančani so se na odločilni tretji tekmi pred skoraj 15.000 gledalci hrabro zoperstavili favoriziranim Beograjčanom, vendar presenečenja oziroma popolnega preobrata v polfinalni seriji niso uspeli izpeljati. Uvodno vodstvo Partizana 16:2 je Cedevita Olimpija izničila do 16. minute (29:29), nato pa do konca polčasa dosegla le en koš. Slabo je začela tudi drugi del, saj so gostitelji hitro povedli s 50:34 in prednost rutinirano zadržali do konca. Ljubljančani se niso več spustili pod deset točk zaostanka.

Največ točk za Cedevito Olimpijo je dosegel Zoran Dragić (15), največ skokov je imel Alen Omić (8), največ podaj pa Yogi Ferrell (7). Slednja sta skupaj dosegla le 9 točk.