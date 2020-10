Skender že zagrozil Mariborčanom

PrvaLiga Telekom Slovenije

Mura 5 4 1 0 9:1 13

Tabor 5 3 0 2 8:8 9

Maribor 5 2 2 1 11:7 8

Olimpija 5 2 2 1 5:4 8

Domžale 5 2 1 2 9:8 7

Bravo 5 2 1 2 7:8 7

Koper 5 1 2 2 6:7 5

Celje 5 1 2 2 5:6 5

Gorica 5 1 0 4 5:10 3

Aluminij (-2) 5 1 1 3 2:8 2

Z igro niso navdušili

Vodilna Mura v Ljubljani

Pari 6. kroga – sobota (3. t. m.): Domžale - Gorica (17.00), Aluminij - Koper (19.00); nedelja (4. t. m.): Bravo - Mura (15.15), Celje - CB24 Tabor Sežana (18.00), Maribor - Olimpija (20.15).

Že za petami vijoličnim

Nogometaši Olimpije so se vendarle dvignili v zgornji del prvenstvene lestvice. Potem ko so premagali Domžalčane (3:2), so bili v zaostali tekmi uvodnega kroga 1. SNL v Stožicah po pričakovanju boljši še od Goričanov (1:0). Edini gol je že v 13. minuti zabil srbski napadalec, ki je tako dosegel že tretji zadetek v tej sezoni DP. Toliko so jih v dosedanjih petih krogih dosegli le še(Mura),(Domžale),(Mura) in(Koper).Toda zmaji z igro proti vrtnicam, ki se jim očitno obeta še huda bitka za obstanek v prvoligaški konkurenci, še zdaleč niso navdušili. »Najpomembneje je, da smo – ne glede na način – vzeli vse tri točke. To nam je tudi uspelo,« je, trener Olimpije, potegnil črto pod tekmo, na kateri je bil – kot je ponovil – v ospredju pozitiven rezultat. »Zabili smo gol in nato dvoboj mirno pripeljali do konca. Ni bilo preprosto, od obračuna z Domžalami, med katerim smo se precej izčrpali, so minili le trije dnevi,« je pojasnil 36-letni Hrvat in pripomnil, da so v treh dneh osvojili šest točk in se vrnili v življenje.Na lestvici so se povzpeli na četrto mesto, na katerem zdaj z enakim številom točk dihajo za ovratnik tretjeuvrščenim Mariborčanom. »Zdaj smo nevarni tudi za naslednji krog,« je Skender že zagrozil vijoličnim, s katerimi se bodo pojutrišnjem (20.15) v večnem derbiju pomerili v Ljudskem vrtu. »Vemo, o kakšni ekipi je govor. Mariborčane, ki imajo že dolgo formirano moštvo, maksimalno spoštujemo. Toda dali bomo vse od sebe, da bomo tekmo odločili v našo korist, čeprav se zavedamo, da ne bo preprosto,« je težko pričakovani nedeljski obračun z vijoličnimi napovedal trener Olimpije, ki verjame, da jih bosta zadnji zmagi dvignili in da bodo v Mariboru pokazali svoj pravi obraz.