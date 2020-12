Skender ne bi bil jutri v Celju

Prva liga Telekom Slovenije

Maribor 15 8 4 3 29:18 28

Olimpija 15 8 3 4 20:12 27

Mura 15 7 5 3 17:8 26

Koper 15 7 5 3 22:15 26

Domžale 14 5 4 5 22:20 19

Tabor 14 5 3 6 16:17 18

Celje 14 4 4 6 14:16 16

Bravo 14 4 4 6 14:19 16

Aluminij 15 3 4 8 10:25 13

Gorica 15 2 4 9 11:25 10

V slovenski nogometni javnosti, a tudi širši športni, se odmevi po četrtkovem dvoboju Olimpije in Maribora (2:0;še niso umirili. Toda tako je vedno, kadar igrata največja tekmeca naših nogometnih igrišč. Po razpletu v Stožicah z zasluženo zmago domačega moštva se je zdaj spet vnel napet boj za vrh, če sneg ne bo prestavljal tekem, bo še do načrtovanega konca jesenskega dela (20. decembra) zelo zanimivo. Tako bo že v tekmah 16. kroga.: Glede pričakovanj bo to ena od sladic kroga. Domači rumeno-modri so se ob prejšnjem koncu tedna predstavili z odmevnim skalpom Olimpije po predstavi nabiti z energijo že od uvoda. Tako so po štirih minutah favoritu zabili dva gola in si odprli pot k zmagi. Zdaj bodo imeli opravka z drugačnim tekmecem. Trenerski dvoboj nekdanjih tekmecev z zelenic, ko jeigral za Olimpijo in Maribor,pa zbral kar 400 nastopov pri Gorici, bo zdaj vroč ob igrišču. Zanimivo, prvi je v eni sezoni nosil tudi progasti modro-beli dres Goričanov, takrat sta bila s Srebrničem soigralca.: O tem, kdo je favorit, ni nikakršnega dvoma. Moštvo iz Murske Sobote ohranja precej več kakovosti, jedro moštva je čvrsto in že dolgo skupaj,je med najboljšimi poznavalci utripa slovenskih nogometnih igrišč. Zanimiv pogled v preteklost pa povrhu pred današnjo tekmo v Kidričevem razkriva tudi, da je prav v tej šumi, kot prizorišču Aluminijevih prvoligaških tekem pravijo domačini, Mura uspešnejša proti temu moštvu kot doma. V svoji Fazaneriji je namreč na dosedanjih petih tekmah le dvakrat ugnala Aluminij, pri njem pa štirje dosedanji dvoboji razkrivajo bilanco 3:1 v prid Sobočanov.: Moštvo s Krasa na 6. mestu začenja drugo polovico prvenstvene razpredelnice, Bravo jo v družbi Celja z dvema točkama manj od Tabora (16:18) nadaljuje. Mlajši ljubljanski prvoligaš je lahko ponosen na bilanco zadnjega tedna z remijem v boju zasnežene Murske Sobote ter zmago proti državnim prvakom iz Celja. Zdaj pa je pred njim stopnja višje – spopasti se s pritiskom zmage, ko jo vsi okrog kluba pričakujejo. Sežančanom jezačrtal smernice bojevitega apeninskega nogometnega pristopa, zgodbo nadaljuje: V taboru zmagovalcev velikega četrtkovega derbija je zavrelo. Trenerse kar noče sprijazniti s pospešenim ritmom tekem za svoje moštvo in si želi jutrišnjo tekmo v Celju prestaviti vsaj za dan ali dva. Češ da Celjani v sredo niso imeli načrtovane tekme in se lahko precej bolj v miru pripravijo na nedeljo. Toda prestavitev ni videti realna. Če bi igrali v ponedeljek ali torek, bi imeli gostitelji tako še več oddiha. Pri Olimpiji pa je ključen pristop: kadar je na takšni ravni kot v derbiju, je to moštvo zrelo za lovoriko. Prvaki so izgubili sanjsko podobo iz prejšnje sezone. Kar pa ne preseneča, saj tudi moštvo ni več enako., denimo, zdaj blesti v Avstriji, bil je udarni junak evropske zmage WAC iz Volšperka pri CSKA v Moskvi! In še pozor: Kranjčanseverno od Trojan ohranja imidž Olimpiji naklonjenega sodnika. Vsaj tako je bilo pred leti. Je zdaj že drugače?: Mauro Camoranesi po porazu v derbiju, ta pa vedno znova posebno boli, ni hotel udariti po igralcih. Celo pretirano jih je pohvalil in ocenil, da Maribor ni bil daleč od točke ali celo treh. Dobro, če bializadela, bi se morda zgodba zasukala drugače, toda ta vijolična predstava je bila daleč od tistih, o katerih sanjajo številni nogometni kibici ob Dravi.pač nima več čarobne palice za rešitve v zadnjih minutah, Maribor v tem trenutku nima tako živahnega dvojca v napadu, kot je OlimpijinIma pa silno obetavnegaTa fant si zasluži jutri mesto v prvi enajsterici in ne tako kot v Stožicah, ko se je soigralcem priključil v drugem polčasu. Gorica pa za pobeg z dna ob nepravem trenutku prihaja v Ljudski vrt; domači si ne smejo privoščiti novega spodrsljaja.