Skandinavski pekel v Celju

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na včerajšnjem žrebu na Ljubljanskem gradu dobila tekmice na evropskem prvenstvu, ki ga bo med 4. in 20. novembrom Slovenija gostila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo. Slovenke bodo v izjemno zahtevni skupini B v Celju igrale s Švedinjami, Srbkinjami in Dankami. Skupinski del letošnjega EP bo v Ljubljani, Celju, Skopju in Podgorici, drugi del tekmovanja v Ljubljani in Skopju, najbolj prestižne in odločilne tekme pa bodo v ljubljanski dvorani Stožice.

Kar zadeva druge skupine, Severna Makedonija bo nosilka skupine C v Skopju, tam bodo še Nizozemke, Romunke in Francozinje. Črna gora je v skupini D v Podgorici za tekmice dobila Nemke, Španke in Poljakinje, Madžarska bo igrala v skupini A v Ljubljani skupaj s Hrvaško, Švico in Norveško. Iz vsake skupine v nadaljevanje prvenstva stare celine napredujejo tri najboljše izbrane vrste.

»Po 18 letih je napočil čas, da bomo po evropskem rokometnem prvenstvu za moške v naši državi gostili tudi tekmovanje najboljših ženskih reprezentanc stare celine. Sanjati v športu sicer najpogosteje pomeni hlepeti po vrhunskem rezultatu. Jasno, to je en vidik. A še bolj pomembno je v teh, za celoten svet težkih, prelomnih časih sanjati o povezovanju, prijateljstvu, pravični družbi, pravih vrednotah,« je kot častni predsednik organizacijskega odbora EP dejal predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac.

Posebna Srbija

Žreb sta z velikim zanimanjem spremljala tudi slovenska reprezentantka Ana Gros in selektor Dragan Adžić. »V slačilnici smo se na zadnji reprezentančni akciji s soigralkami pogovarjale, da imamo občutek, da se bomo v Celju srečale s Srbijo. Ekipo vodi naš nekdanji selektor Uroš Bregar, zato bo to morda malce posebna tekma. Skupina B je zahtevna, vse tekmice so zelo kakovostne, a na EP lahkih tekem ni. S soigralkami se zavedamo, da smo sposobne igrati proti vsem tekmicam,« je dejala kapetanka slovenske vrste, ki je dejavno sodelovala tudi pri vlečenju kroglic.

»Pred žrebom nisem imel posebnih pričakovanj, ta pa nam je namenil tri izjemno kakovostne reprezentance. Danska je v vzponu, ima ogromno izkušenj in si zasluži vse spoštovanje. Podobno je s Švedsko. Tudi Srbija je na pravi poti, a prepričan sem, da smo sposobni prikazati veliko več kot na medsebojni tekmi s slednjo decembra na SP,« je dodal selektor Dragan Adžić.